Кинотеатрам в ТРЦ будет несладко, кино уходит на платформы — Людмила Горделадзе, "Жовтень"

В начале сентября старейший киевский кинотеатр "Жовтень" отмечет свое 90-летие. А в начале 2000-х его директором стала Людмила Горделадзе, сумевшая найти для еле выживающего за счет аренды кинотеатра уникальную нишу. Сегодня у кинотеатра есть баланс мейнстрима, фестивального и артхаусного кино и, что важно, есть свой зритель.

То, что экосистема — это не просто красивые слова, а действенная сила, и затраченные на это ресурсы не были напрасными, сказывалось в сложные моменты в жизни кинотеатра. Акции общественности в его защиту помогали руководству бороться с теми, кто пытался заполучить в свою собственность такой лакомый кусок как здание в центре столицы. Особенно ярко важность мощного своего круга зрителей проявилась после сильнейшего пожара в "Жовтне" осенью 2014-го, когда остались только стены. Тогда масштабные акции киевлян, среди которых были и профи по PR-коммуникациям, спасли кинотеатр, заставив городские власти профинансировать его восстановление, при этом волонтеры первыми начали расчищать сгоревшие кинозалы.

Что сегодня поможет кинотеатрам вести бизнес в ситуации больших перемен, когда формируются новые правила игры в киноиндустрии, заданные трансформацией стратегий таких мейджоров, как Disney и Warner Bros., и выходом на рынок Amazon, когда бурно растет Netflix и другие платформы, в том числе локальные?

О будущем кинотеатров и неизбежных трансформациях бизнеса в интервью Delo.ua рассказала Людмила Горделадзе, менеджер кино и ТВ, учредитель компании "Киноман" (оператора кинотеатра "Жовтень"), эксперт первого состава Совета по государственной поддержке кинематографии в 2019 — марте 2021 года, член Национального союза кинематографистов Украины. А также поделилась своими мыслями о том, сможет ли в следующем году Одесский кинофестиваль вернуться в международный формат и нужен ли Украине национальный кинофестиваль.

Доходы кинотеатров росли, а заполняемость падала

Людмила, вы в кинотеатральной сфере с начала 2000-х и с тех пор не раз переживали трансформации рынка. Ваша оценка ситуации, в которой находятся кинотеатры сейчас. Как думаете, после пандемии коронавируса вернется ли бизнес к тем же правилам игры, той же заполняемости и сборам или уже произошли необратимые изменения и все будет по-новому?

— Прежде чем говорить о том, как вижу будущее кинотеатров, хочу начать с прошлого. Откуда взялся кинотеатр? В 1930-е годы в Америке и Европе кинотеатры уже становились обязательным элементом структуры культурного досуга и были очень успешными. Суть была в том, что это культура и в то же время это культура для массового зрителя.

Эта идея массовости кинематографа была прослежена начиная с 30-х годов в одном из исследований с точки зрения ценообразования и количества зрителей. Оказалось, что доходы-то росли (в пять раз увеличились мировые доходы кинематографа начиная с 30-х годов), а аудитория падала, и падала существенно. Цена на билеты росла, доходы кинотеатров росли, что Голливуду позволяло выпускать невероятное количество фильмов (это ведь абсолютно хозрасчетная организация). Кинотеатры жили припеваючи, потому как кроме кинодоходов у них еще отлично продавался попкорн.

А зрителя стало существенно меньше. В последние несколько лет до 2020 года количество зрителей держалось плюс-минус на одном уровне, хотя этот показатель был уже намного ниже, чем в предыдущие годы, а заполняемость кинотеатров все время падала. Да, строились новые кинотеатры, происходило и происходит соревнование технологических новшеств — 3d и так далее. Все новое-новое-новое, лучшее-лучшее-лучшее, а аудитория падает.

И тут случился локдаун…

Да, вдруг случился локдаун, и, по всей видимости, кинотеатрам придется пересмотреть свою стратегию, так как уже сейчас понятно, что кинотеатров должно быть еще меньше, чтобы они нормально себя чувствовали.

А в "Жовтне" что с посещаемостью со времени пандемии?

—В 2021 году посещаемость упала примерно в два раза по сравнению с 2019-м, и это притом что уже сняты ограничения.

Но "Жовтень" — это не показатель, потому что зритель все равно ходит за тем специфическим репертуаром, которым славится кинотеатр: авторское, фестивальное, документальное, мультипликационное кино. Тем более что в показе этих форматов конкурентов у "Жовтня" нет. Последний форпост авторского и фестивального кино — кинотеатр "Киев" — закрыли. Глобально авторское кино ушло в интернет.

Сегодня кинотеатр как место просмотра фильмов находится в точке невозврата. Впереди неизвестность, и, возможно, какие-то новые пути.

Почему станет меньше зрителей в кинотеатрах в ТРЦ

У каких кинотеатров больше всего рисков потерять зрителей?

— Считаю, что многозальникам в торговых центрах придется несладко. Во-первых, потому что значительно уменьшится поток дорогих блокбастеров, на которых они строили свой репертуар.

Во-вторых, потому что ТРЦ перестают быть местом активного посещения людей, поскольку торговля уходит в интернет.

В-третьих, мультипликационное предложение, которое было фишкой многозальников, теряет смысл. Так много фильмов мало кто хочет смотреть. Массовая аудитория готова смотреть в год несколько фильмов: большинство предпочтет картину для семейного просмотра. Другие захотят фильмы, которые прогремели на фестивалях.

Так что в кинотеатрах названий будет меньше, сеансов будет меньше и залов будет меньше.

И денег будет меньше…

— Разумеется, и денег будет меньше. Но все это не завтра, а послезавтра. Кино не умрет, оно будет развиваться, будет финансироваться, но изменится структура кинорынка и структура потребления.

Если раньше превалировала востребованность на большом экране в кинотеатрах, то сейчас кинотеатр теряет свои позиции как главный рынок киноконтента, а главный рынок киноконтента переходит в интернет на платформы.

Онлайн заберет у нас большую части аудитории, тем более, что сейчас доступно оборудование для домашнего кинотеатра.

А телевидение?

— Оно останется, как и было раньше: второй экран, третий экран. Но это не будет существенным доходом продюсеров, а для аудитории не будет важным место просмотра фильма, потому что зрители смотрят телевидение, как правило, случайно: включили и щелк-щелк по каналам.

За чем зритель пойдет в кинотеатр

Есть ли решения, которые помогут кинотеатрам удержать зрителей, привлечь новых?

— Мне кажется, что очень вырастет интерес к тому самому сочетанию "кино + театр". Впечатление от кино можно дополнить вечерним просмотром — праздником, театральной одеждой, как это принято было в театре, какой-либо предсеансовой частью, в том числе творческой встречей. Главное — преподнести этот фильм как событие культурной жизни, штучное событие.

Это пересмотр отношения к кино: не как к многосеансовому показу и ты можешь прийти в любое время (утром, днем, вечером), в тапочках и шортах. Нет. В этом случае ты идешь на праздник. И билет, безусловно, будет дороже. Но фильмов, которые достойны такого представления, будет все меньше и меньше. А остальное кино будет находить свою реализацию на стриминговых платформах, и телевидение, пока оно живо.

Мы еще надеемся, что можно будет продолжать то же самое, что было. Но вряд ли.

Конечно, можно ужаться в расходах и еще как-то выжить на тех доходах, которые получат кинотеатры. Но это не может продолжаться долго, потому что техника стареет и нужна будет новая, придется обновлять кресла, а ресурса для этого не будет.

А показывать сериалы в кинотеатрах?

— За рубежом есть такая практика — показ первой серии, премьерный, с красной дорожкой. Но это тот же формат праздника. Это чистый PR, привлечение внимания к сериалу, а для авторов дополнительное удовлетворение амбиций: мы это показали, люди в зале смотрят, им нравится. "Первые ласточки" так показывали у нас в "Жовтне". На количество просмотров по ТВ это мало влияет.

Для кинотеатра это просто дополнительная возможность показывать не только расписанные по сеансам фильмы, но еще и делать какие-то необычные творческие вещи, которые для кинотеатра не очень характерны.

В этой серии дополнительных возможностей есть еще и показ театральных спектаклей. Помню, что "Жовтень" пробовал такое делать. Есть смысл продолжать?

— В "Жовтне" результат был не очень. Вот в кинотеатре "Киев" с успехом прошли британские театральные постановки. А мы показывали оперные спектакли. Это мировой опыт, так же делают в Париже, Лондоне, но не во всех кинотеатрах, а именно в кинотеатрах артхаусного типа и при поддержке ассоциации "Европа-синема".

У нас такие показы не прижились: они не были интересны массовому зрителю, покупали на сеанс 5-6 билетов, поэтому мы их отменили. Опыт показал, что для Украины аудитория кинотеатра и аудитория оперного спектакля — это разные аудитории.

Но есть еще такой канал денежных поступлений, как аренда, например, под киберспортивные турниры, популярность которых растет.

—Спасти рядового Райана. Для чего? Если цель — выжить, уменьшить убытки, то аренда — чудесный бизнес, можно и коворкинг, и танцевальную студию, и кружок кройки и шитья организовать, да хоть платный туалет. Когда я в 2000 году пришла в кинотеатр "Жовтень", там было до 10 арендаторов: продавались водопроводные фильтры, работала туристическая фирма, какая-то грантовая контора и, конечно же, ночной клуб.

Люди с фантазией придумывают, как расширить количество услуг. Но причем тут кинотеатр? Здесь две разные задачи: одна — выжить, другая — поддержать кинотеатр как формат взаимодействия киноискусства со зрителем и чтобы оно было хозрасчетным. Это самая тяжелая задача.

И это пространство для маневра в кинотеатре будет, как шагреневая кожа: его будет все меньше и меньше. А как будут использоваться помещения кинотеатров? Конечно, их никто не взорвет, там будет что-то другое. Это все уже другой вопрос.

То, что фильмы уйдут на платформы, поможет украинскому кино стать более интересным зрителю или оно потеряется в море зарубежных фильмов?

— К сожалению, украинское кино не очень конкурирует с западным. Есть хорошие фильмы, но сам кинематограф, как и все европейское кино, требует государственной или грантовой поддержки.

Европейское кино имеет колоссальную многоканальную поддержку производства и проката кино: от своих государственных органов и фондов, от международных организаций и от Европейского Союза.

Мы находимся в промежуточном варианте: у нас производство поддерживается государством, а прокат нет (ну разве что по миллиону гривен дали от УКФ в прошлом году кинотеатрам, так как они просто безысходно пострадали из-за локдауна). Никаких налоговых льгот нет, кроме НДС по украинскому контенту. Это хорошо, но этого недостаточно.

Сеть "Мультиплекс", тем не менее, открывает новые кинотеатры.

— Молодцы, но мы же понимаем, что это все на кредиты. Кредиты надо отдавать, так что это вопрос тоже непростой.

Что дает членство в Евримаж

"Жовтень" продолжает свою политику создания экосреды, которой он всегда славился? Какая-то трансформация происходит?

— "Жовтню" 90 лет. Это уникальный кинотеатр, который почти никогда не останавливался, кроме как после пожара. За годы моего руководства мы сформировали его формат. Сегодня здесь шесть залов, что является условием специфической репертуарной политики. Мы сочетаем мейнстрим и так называемое авторское кино. Иногда авторское кино приносит больше доходов, чем мейнстрим.

Сегодня показываем много очень хороших фильмов, потому что локдаун остановил их выпуск, поэтому лучшие только сейчас выходят на экраны. Кроме того, в кинотеатре проходит много фестивалей.

Из последних новостей: "Жовтень" приняли в "Евримаж". Что это ему дало?

— "Жовтень" единственный в Украине стал официальным членом сети кинотеатров "Европа-синема", которую курирует "Евримаж". Месяц назад мы получили официальное уведомление, что нас не просто приняли, а сделали это задним числом — с 1 января 2021 года. Теперь мы должны отчитаться за работу в этом году и тогда мы получим у них грант, если будем соответствовать их требованиям. "Евримаж" — это фонд, который финансирует производство европейских фильмов, поэтому он заинтересован в сети кинотеатров, в которых эти картины будут показывать

Вступление в "Евримаж" интересно для Украины не только потому, что небольшую финансовую поддержку получает производство фильмов (например, Олег Сенцов получил грант на "Носорога". — Delo.ua), но и потому, что эти фильмы автоматически попадут в тысячу кинотеатров мира, которые объединяет "Европа-синема". Так эти фильмы становятся востребованными на международном рынке, им легче попадать на фестивали. Украина таким образом становится активным игроком на международном фестивальном и прокатном рынке (как пример, фильмы Валентина Васяновича ("Атлантида"), Дмитрия Томашпольского ("Посторонний"), которые собрали большой урожай фестивальных призов).

Но все равно это только артхаус, никакой не мейнстрим, его показывают не в основных кинотеатрах, демонстрирующих Голливуд, а в кинотеатрах, показывающих авторское кино. Теперь полноправным членом этого сообщества является "Жовтень". В том же формате мы будем продолжать работать. С каким успехом, посмотрим. Мы заключили с КГГА договор аренды помещения до 2030 года, поэтому перспектива ближайшего будущего ясна.

Что будет в следующем году с Одесским кинофестивалем

В этом году ОМКФ провел только украинский конкурс. Это ситуативное решение этого года и в следующем году формат международного фестиваля восстановится?

— Международный индустриальный формат в полной мере для Одессы восстановить сложновато. А без этого, осмелюсь предположить, формат следующего ОМКФ будет под вопросом.

Виктория Тигипко начинала фестиваль в 2010-м, когда для ее семьи такой культурно-политический пиар был актуален (ее муж был растущим политиком и нужна была PR-форма его лояльности к культуре). Сейчас Виктория — успешная многопрофильная бизнесвумен. Она дала старт Украинской киноакадемии, премии "Золота Дзиґа", информационной базе данных DzygaMDB, но главный ее фокус не кино, а финансы, инвестиции.

Одесскому региональному начальству сегодня, как видно, фестиваль не особо нужен. Ранее он был интересен для привлечения туристов, а сейчас город даже не очень справляется с летним туристическим потоком. Фестивальный дворец за десять лет фестивальной истории в Одессе не построен. Фестиваль размещается на арендованных театральных площадках, которые приходится специально адаптировать для киноискусства. В этом году, по всей видимости, из-за дефицита ресурсов, на торжественном открытии кинофестиваля не показали фильм. Красная дорожка была, а фильма не было.

ОМКФ для успешного развития нужно не просто лицо проекта, а его мотор. Человек авторитетный в международной киносреде, для которого фестиваль — дело жизни. Пример, Виталий Манский, глава фестиваля документального кино "Артдокфест", или Андрей Халпахчи, который вот уже несколько десятилетий ведет Киевский международный кинофестиваль "Молодость". Такого человека в руководстве ОМКФ пока нет.

В этом году ОМКФ пришлось провести фестиваль в урезанном формате — только с национальной программой. Как думаете, нужен национальный фестиваль в Украине?

— Безусловно, фестиваль национального кино необходим. Я помню, как в начале 80-х годов в городе Жданове (ныне Мариуполь) проходил фестиваль национального кино со специфическим названием "Человек труда на экране". С тех пор фестиваля украинского кино не было. Да и не очень хотелось — не было национального кинопроизводства в индустриальном масштабе. А сейчас украинских фильмов много. Фестиваль обязательно появится. Правда, для него нужны немалые деньги.

Беседовала Елена Гладских, специально для Delo.ua