Скарлетт Йоханссон судится с Disney: актриса могла недополучить $50 млн за "Черную вдову"

Актриса Скарлетт Йоханссон, сыгравшая Наташу Романоф в фантастическом боевике "Черная вдова", подала в Высший суд Лос-Анджелеса на киностудию Disney, поскольку та выпустила фильм одновременно и в кинотеатрах, и на Disney+. По данным СМИ, Йоханссон из-за этого не получит около $50 млн.

Так, актриса заключила контракт со студией, по которому она должна была получить процент с кассовых сборов. Представители Йоханссон настаивают, что Disney осознанно нарушила контракт, выпустив "Черную вдову" одновременно в традиционном кинопрокате и в премиум-доступе онлайн-кинотеатра Disney+ за дополнительную плату в $30.

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Источник Wall Street Journal, знакомый с условиями контракта, заявил: актриса не получит около $50 млн. В иске говорится, что представители Йоханссон пытались связаться с Disney в 2019 году, но в компании заверили — они гарантируют эксклюзивное кинотеатральное "окно" для фильма после релиза. Любые изменения студия обещала обговорить дополнительно.

"Мы понимаем, что если планы изменятся, нам нужно будет обсудить это с вами, чтобы прийти к взаимопониманию, так как в сделке предусмотрены (очень крупные) премиальные с кассовых сборов", — говорится в электронном письме юрисконсульта Marvel представителям Скарлетт Йоханссон.

Помимо этого представители Йоханссон не исключают, что с аналогичными претензиями к Disney вправе обратиться и другие актеры, чьи контракты компания нарушила.

В ответ на иск представители Disney заявили, что не нарушали условий контракта. Более того, актриса якобы "может получить значительно большую компенсацию" за работу именно за счет раннего релиза в онлайн-сервисе. Конкретных условий в компании не уточнили.

"У жалобы нет совершенно никаких оснований. Особенно нас огорчает то, что в этом иске откровенно игнорируются ужасные продолжительные последствия пандемии Covid-19, которые ощущаются по всему миру. Disney следовала всем условиям своего контракта с мисс Йоханссон, и более того, благодаря релизу "Черной вдовы" в премиум-доступе на Disney+ она может получить значительно большую компенсацию сверх уже доставшихся ей $20 млн", — отмечается в заявлении корпорации.

Отметим, что релиз "Черной вдовы" в США состоялся 9 июля 2021 года. За первый уикэнд блокбастер собрал рекордную с начала пандемии сумму в $80 млн. И это только в США. Выход фильма в Disney+ за одни выходные принес фильму ещё 60 миллионов. На данный момент кассовые сборы кинокомикса по всему миру составили больше $318 млн.

Напомним, что "Черная вдова" был одним из фильмов, которые редакция Delo.ua рекомендовала посмотреть в июле. Кроме него в июле можно посмотреть комедийный боевик "Последний наемник" с Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли, который снимался в Киеве.