Сколько украинский мультфильм "Мавка" собрал кассовых сборов за первые выходные проката

За первые выходные в прокате украинский мультик "Мавка" посмотрело 189 048 зрителей, а кассовые сборы составили 24 903 241 грн. Об этом сообщила медиагруппа FILM.UA Group.

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Мультфильм вышел на экраны 2 марта. 4-5 марта – это первые выходные для анимационного долгостроя. Примечательно, что фильм "Щедрик" за восемь недель собрал около 80 тем просмотров и 10,6 млн грн кассовых сборов.

Кроме Украины, "Мавку" увидят зрители в более чем 20 странах: США, Канаде, Италии, Франции, Испании, Португалии, Польше, Румынии, Хорватии, Эстонии, Латвии, Литве, Албании, Боснии и Герцеговине, Македонии, Сербии, Чехии, Словении, Болгарии, Норвегии, Дании, Исландии, Швеции, Финляндии, Греции, Венгрии, Монголии.

Права на показ ленты в странах Ближнего Востока и Северной Африки были приобретены компанией MENA, субдистрибьютором Walt Disney Studi.

Украинский 3D-мультфильм "Мавка" создан по мотивам драмы-феерии Леси Украинки "Лесная песня" и образов народной мифологии. Но в мультфильме нет некоторых персонажей из оригинального произведения.

Бюджет мультфильма составляет 187 млн грн, государство выделило на производство мультфильма 49,5 млн грн. Героев озвучили украинские звезды, в частности, Артем Пивоваров, Сергей Притула, Олег Скрипка, DZIDZIO, Наталья Сумская, Екатерина Осадчая, Нина Матвиенко и другие.

Film.UA Group заявила о начале создания мультфильма еще в 2015 году, с тех пор участники команды также занимались продвижением. В частности, создавали коллекции украшений, "Мавка" появлялась в разных акциях в украинских сетях.

Напомним также, что украинский фильм "Дом из заноз" сразится за премию "Оскар". Создателей киноленты пригласят на вручение наград в Лос-Анджелесе, которое запланировано на 13 марта.