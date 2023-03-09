Украинское кино и музыка должны отображать опыт прохождения войны - Зеленский

Президент Владимир Зеленский указывает, что в украинском визуальном искусстве, литературе и музыке должен быть сохранен опыт тех, кто переживает нынешнюю войну с Россией. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

По словам главы государства, в четверг он провел длительную встречу с представителями культурного сообщества, представителями Шевченковского комитета и журналистами. Обсуждалось то, как можно усилить возможности украинской культуры в коммуникации с миром ради поддержки Украины.

Как отметил Зеленский, именно дипломатия, журналистика и культура являются теми тремя сферами, которые делают больше всего, чтобы мир понимал борьбу Украины и помогал ей.

"Очень важно, чтобы опыт полномасштабной войны, наших воинов, то, через что они проходят на фронте, опыт украинских окопов, опыт наших людей, реально сейчас защищающих европейскую свободу, – чтобы весь этот опыт был описан украинцами, чтобы наша культура, ее деятели, ее институции могли заполнить потребность в украинском культурном продукте, в понимании украинской ситуации", - сказал он.

По оценке президента, сейчас Украина достигла наибольшего национального единства в своей истории, а также объединила и мир, вдохновляя "сотни других народов" тем, как она защищает себя.

"И будет правильно, чтобы все это отражалось именно украинской культурой, именно нашими институтами, нашими людьми. Украинским кино, украинским театром, украинской литературой, украинской музыкой, украинскими музеями, украинским визуальным искусством. Чтобы во всем этом был сохранен настоящий опыт тех, кто проходит войну, кто на передовой, кто действительно переживает то, что значит: "боритесь – поборете", - указал он.

Напомним также, что 12 марта пройдет церемония награждения премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар". На получение награды в номинации "Лучший документальный фильм" претендует и украинский "Дом из заноз".