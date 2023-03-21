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Life
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Мультфільм "Мавка. Лісова пісня" став найкасовішим українським фільмом за часів Незалежності

Мультфільм "Мавка. Лісова пісня"
Епізод мультфільму. Фото: скрин трейлеру

Український мультфільм "Мавка. Лісова пісня", який вийшов на екрани 2 березня, очолив рейтинг найпопулярніших фільмів українського виробництва за показником касових зборів за три вікенди. Про це 21 грудня повідомила пресслужба ДержКіно України.

За три вікенди в українському прокаті мультфільм на великому екрані подивився 642 671 глядач, а бокс-офіс склав 81 848 415 грн.

Фото 2 — Мультфільм "Мавка. Лісова пісня" став найкасовішим українським фільмом за часів Незалежності

"Анімаційний фільм створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно, Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Кінотеатральну дистрибуцію здійснює FILM.UA Distribution та Kinomania Film Distribution. Генеральним медіапартнером проєкту виступає канал 1+1", —зауважили у ДержКіно.

Крім України, "Мавку" побачать глядачі в більш як 20 країнах: США, Канаді, Італії, Франції, Іспанії, Португалії, Польщі, Румунії, Хорватії, Естонії, Латвії, Литві, Албанії, Боснії та Герцеговинї, Македонії, Сербії, Чехії, Словенії, Болгарії, Норвегії, Данії, Ісландії, Швеції, Фінляндії, Греції, Угорщині, Монголіі.

Український 3D-мультфільм "Мавка" створений за мотивами драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" та образів народної міфології. Але у мультфільмі немає деяких персонажів оригінального твору.

Бюджет мультфільму становить 187 млн грн, держава виділила на виробництво мультфільму 49,5 млн грн. Героїв озвучили українські зірки, зокрема, Артем Пивоваров, Сергій Притула, Олег Скрипка, DZIDZIO, Наталія Сумська, Катерина Осадча, Ніна Матвієнко та інші.

Автор:
Віта Молодан