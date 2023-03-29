"Мавка" продовжує бити рекорди: мультфільм зібрав майже 100 млн грн за місяць прокату

Український мультфільм "Мавка. Лісова пісня" став найкасовішим анімаційним проектом за всю історію українського кінопрокату, обійшовши "Крижане серце 2", "Співай 2" та "Секрети домашніх тварин 2".

Про це повідомила пресслужба Держкіно України.

"Вже чотири вікенди поспіль мультфільм очолює український бокс-офіс, попри те, що кожного тижня в прокаті відбуваються прем’єри. За місяць прокату було продано 779 798 квитків, а касові збори склали 98 634 367 грн", - йдеться у повідомленні.

Фото: пресслужба Держкіно.

Український 3D-мультфільм "Мавка" створений за мотивами драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" та образів народної міфології. Але у мультфільмі немає деяких персонажів оригінального твору.

Бюджет мультфільму становить 187 млн грн, держава виділила на виробництво мультфільму 49,5 млн грн. Героїв озвучили українські зірки, зокрема, Артем Пивоваров, Сергій Притула, Олег Скрипка, DZIDZIO, Наталія Сумська, Катерина Осадча, Ніна Матвієнко та інші.

Нагадаємо, за три вікенди в українському прокаті мультфільм на великому екрані подивився 642 671 глядач, а бокс-офіс склав 81 848 415 грн.