Netflix предоставляет гранты на поддержку украинских фильмов

Netflix вместе с Украинской киноакадемией и House of Europe продолжат поддерживать украинское кино и художников и предоставляют гранты на постпродакшн в размере 10 тысяч долларов на каждый проект украинских художественных и документальных фильмов.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

По его словам, инициатива, поддерживаемая фондом Netflix's Fund for Creative Equity, предлагает финансовую помощь украинским художникам для создания их новых работ и поддержки в постпродакшне уже имеющихся проектов. Кроме того, художники получат доступ к обучению в European Audiovisual Entrepreneurs (EAVE) и New York Film Academy.

Новая программа поддержки Украинской киноакадемии для имеющихся проектов включает гранты на постпродакшн в размере $10,000 на каждый проект для украинских художественных и документальных фильмов, а также двухдневный воркшоп из цифрового постпродакшна от New York Film Academy.

Начало подачи заявок начнется в конце апреля. Как и в прошлом году каждый украинский деятель искусства, независимо от места жительства, может подать заявку на участие в этих инициативах.

"Netflix продемонстрировал себя надежным партнером, поддерживающим Украину. Мы находимся в постоянной и открытой связи, партнеры всегда реагируют на наши запросы и поддерживают украинский контент", – подчеркнул Ткаченко.

Отметим, украиноязычного контента на Netflix становится все больше. На сервисе появляются украинские фильмы. Их сейчас более 20. В частности, с конца марта зрители уже могут посмотреть фильм с украинским шеф-поваром Евгением Клопотенко "Борщ. Секретный ингредиент", популярный украинский телесериал "Поймать Кайдаша" и другие появившиеся фильмы.

Напомним, украинский мультфильм "Мавка. Лесная песня" стал самым кассовым анимационным проектом за всю историю украинского кинопроката, обойдя "Ледяное сердце 2", "Пой 2" и "Секреты домашних животных 2".