Netflix надає гранти на підтримку українських фільмів

Netflix разом із Українською кіноакадемією та House of Europe продовжать підтримувати українське кіно й митців і надають гранти на постпродакшн у розмірі 10 тисяч доларів на кожен проєкт українських художніх і документальних фільмів.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

За його словами, ініціатива, що підтримується фондом Netflix’s Fund for Creative Equity, пропонує фінансову допомогу українським митцям для створення їхніх нових робіт та підтримки в постпродакшні вже наявних проєктів. Крім того, митці отримають доступ до навчання у European Audiovisual Entrepreneurs (EAVE) та New York Film Academy.

Нова програма підтримки Української кіноакадемії для наявних проєктів включає в себе гранти на постпродакшн у розмірі $10,000 на кожен проєкт для українських художніх і документальних фільмів, а також дводенний воркшоп з цифрового постпродакшну від New York Film Academy.

Початок подачі заявок розпочнеться наприкінці квітня. Як і минулого року, кожен український митець, незалежно від місця проживання, може подати заявку на участь у цих ініціативах.

"Розширення партнерства з двома новими міжнародними установами дає ще більше можливостей отримати нові знання та розвивати свою кар’єру в кіно- та телеіндустрії на міжнародній арені. Netflix продемонстрував себе надійним партнером, який підтримує Україну. Ми знаходимось в постійному та відкритому зв’язку, партнери завжди реагують на наші запити та підтримують український контент", - підкреслив Ткаченко.

Зазначимо, українськомовного контенту на Netflix стає все більше. На сервісі почали з’являтися українські фільми. Їх наразі понад 20. Зокрема, з кінця березня глядачі вже можуть переглянути фільм з українським шеф-кухарем Євгеном Клопотенком "Борщ. Секретний інгредієнт", популярний український телесеріал "Спіймати Кайдаша" та інші фільми, які з'явилися раніше.

Нагадаємо, український мультфільм "Мавка. Лісова пісня" став найкасовішим анімаційним проектом за всю історію українського кінопрокату, обійшовши "Крижане серце 2", "Співай 2" та "Секрети домашніх тварин 2".