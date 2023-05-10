Мультфільм “Мавка” і стрічка “Люксембург, Люксембург” зібрали 25% доходів серед усіх фільмів в Україні

Мультфільм “Мавка” і комедія “Люксембург, Люксембург” цього року зібрали близько 25% загального бокс-офісу в Україні. Про це в матеріалі Forbes заявив CEO кінотеатру Мультиплекс Роман Романчук.

Зокрема, найбільше частка в касових зборах в мультфільму "Мавка. Лісова пісня", створеного за мотивами твору Лесі Українки, - 20%. “Мавка” заробила понад 141 млн грн.

Трагікомедія “Люксембург, Люксембург” заробила 28,5 млн грн, його частка - 4,5%.

Фільм розповідає про двох братів-близнюків, які дізнаються, що їхній давно зниклий батько захворів у Люксембургу. Щоб побачити його востаннє, вони вирушають у далеку подорож.

Як раніше стало відомо, кінострічка потрапила до топ-10 найкасовіших українських фільмів часів незалежності.

Як зазначили в матеріалі, на плаву українським кінотеатрам допомогли протриматися три українські фільми: Мавка, Люксембург, Памфір. Остання кінострічка, яка розповідає про чоловіка, який намагається знайти можливості зробити життя своєї родини кращим, за сім тижнів зібрала 11,4 млн грн.

Зазначимо, українські фільми "Памфір" та "20 днів у Маріуполі" здобули перемогу у різних номінаціях на 47-му Міжнародному кінофестивалі у Клівленді, США.

Цього року історично висока загальна частка доходів від українського кіно в національному бокс-офісі - близько 30%.

В 2019 касові збори складали 4.5%.

Водночас за рік повномасштабного вторгнення українці стали меге відвідувати кінотеатри. Порівняно із 2019 роком, кількість глядачів в Україні впала на 65%.

Зокрема, на показники вплинули комендантська година та проблеми з електроенергією.

Раніше мультфільм “Мавка” потрапив у п’ятірку найуспішніших фільмів іспанського прокату за вікенд. За перший тиждень кінопрокату "Мавки" в Іспанії на мультфільм було куплено 50 064 квитки, а касові збори склали 321 684 євро.

Мультфільм “Мавка. Лісова пісня” став найкращим сімейним фільмом у кінотеатральному прокаті в Нідерландах, обійшовши англо-німецький мультфільм “Дивовижний Моріс”.

В Україні “Мавка. Лісова пісня” за перший місяць прокату зібрала майже 100 млн грн, ставши найкасовішим анімаційним проектом за всю історію українського кінопрокату.