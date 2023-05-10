Мультфильм "Мавка" и фильм "Люксембург, Люксембург" собрали 25% доходов среди всех фильмов в Украине

Мультфильм "Мавка" и комедия "Люксембург, Люксембург" в этом году собрали около 25% общего бокс-офиса в Украине. Об этом в материале Forbes заявил CEO кинотеатра Мультиплекс Роман Романчук.

В частности, больше всего доля в кассовых сборах в мультфильме "Мавка. Лесная песня", созданного по мотивам произведения Леси Украинки, - 20%. "Мавка" заработала более 141 млн грн.

Трагикомедия "Люксембург, Люксембург" заработала 28,5 млн грн, его доля – 4,5%.

Фильм рассказывает о двух братьях-близнецах, которые узнают, что их давно пропавший отец заболел в Люксембурге. Чтобы увидеть его в последний раз, они отправляются в далекое путешествие.

Как ранее стало известно, кинолента попала в топ-10 самых кассовых украинских фильмов времен независимости.

Как отметили в материале, на плаву украинским кинотеатрам помогли продержаться три украинских фильма: Мавка, Люксембург, Памфир. Последняя кинолента, рассказывающая о мужчине, который пытается найти возможности сделать жизнь своей семьи лучше, за семь недель собрала 11,4 млн грн.

Отметим, украинские фильмы "Памфир" и "20 дней в Мариуполе" одержали победу в разных номинациях на 47-м Международном кинофестивале в Кливленде, США.

В этом году исторически высока общая доля доходов от украинского кино в национальном бокс-офисе – около 30%.

В 2019 году кассовые сборы составляли 4.5%.

В то же время за год полномасштабного вторжения украинцы стали посещать кинотеатры. По сравнению с 2019 годом количество зрителей в Украине упало на 65%.

В частности, на показатели повлияли комендантские часы и проблемы с электроэнергией.

Ранее мультфильм "Мавка" попал в пятерку самых успешных фильмов испанского проката за уикенд. За первую неделю кинопроката "Мавки" в Испании на мультфильм было куплено 50 064 билета, а кассовые сборы составили 321 684 евро.

Мультфильм “Мавка. Лесная песня» стал лучшим семейным фильмом в кинотеатральном прокате в Нидерландах, обойдя англо-германский мультфильм «Удивительный Морис».

В Украине “Мавка. Лесная песня” за первый месяц проката собрала почти 100 млн грн, став самым кассовым анимационным проектом за всю историю украинского кинопроката.