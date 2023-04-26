Мультфильм "Мавка. Лесная песня" покажут в США и Канаде

В мае на больших экранах Америки и Канады выйдет анимационная лента "Мавка. Лесная песня", созданная по мотивам произведения Леси Украинки. Мультфильм будут транслировать на украинском языке.

Об этом сообщает Государственное агентство Украины по кино.

Отмечается, что показы мультфильма состоятся в Нью-Йорке: 13 мая – в Cinema Village, 14 мая – в The Marlene Meyerson JCC Manhattan.

20 мая ленту покажут в Сан-Диего, а именно в Landmark's Hillcrest Cinemas. 24 мая – в Landmark's Century Theater города Чикаго.

Также 24 мая мультфильм будет демонстрировать Landmark Bethesda Row в Вашингтоне, а 29 мая – Savor Cinema в Майами.

Запланированы показы анимационной ленты в Филадельфии и Лос-Анджелесе.

В Канаде показы "Мавки" запланированы на:

20 мая – Ванкувер, Rio

27 мая – Виктория, Vic Theatre

27 мая – Торонто, Film.CA

27 мая – Монреаль, Cinematique

28 мая – Питт-Медовс, Hollywood 3.

Как сообщили в Госкино, о старте кинотеатрального проката мультфильма на английском будет сообщено отдельно. Также премьера "Мавки" состоится на диджитале платформах на территориях этих стран.

Заметим, что еще до выхода, в феврале 2023 года, главная героиня “Мавка. Лесная песня” украсила обложку американского журнала, специализирующегося на анимации, Animation Magazine.

Напомним, в начале апреля за первый день показов во Франции украинский мультфильм “Мавка. Лесная песня, которую назвали Le Royaume de Naya ("Королевство Наи"), возглавил рейтинг просмотров.

В Украине “Мавка. Лесная песня” за первый месяц проката собрала почти 100 млн грн, став самым кассовым анимационным проектом за всю историю украинского кинопроката.

Бюджет мультфильма составляет 187 млн. грн., государство выделило на его производство 49,5 млн. грн.

Над дубляжем фильма работали Нина Матвиенко, Екатерина Осадчая, Назар Заднепровский, Олег Скрипка, Олег Фагот Михайлюта, ДахаБраха и Сергей Притула.