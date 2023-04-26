Мультфільм "Мавка. Лісова пісня" покажуть у США та Канаді

У травні на великих екранах Америки та Канади вийде анімаційна стрічка "Мавка. Лісова пісня", створена за мотивами твору Лесі Українки. Мультфільм транслюватимуть українською мовою.

Про це повідомляє Державне агентство України з питань кіно.

Зазначається, що покази мультфільму відбудуться у Нью-Йорку: 13 травня - у Cinema Village, 14 травня - у The Marlene Meyerson JCC Manhattan.

20 травня стрічку покажуть у Сан-Дієго, а саме в Landmark’s Hillcrest Cinemas. 24 травня — у Landmark's Century Theater міста Чикаго.

Також 24 травня мультфільм демонструватиме Landmark Bethesda Row у Вашингтоні, а 29 травня - Savor Cinema у Маямі.

Заплановані покази анімаційної стрічки також у Філадельфії та Лос-Анджелесі.

У Канаді покази "Мавки" заплановані на:

20 травня - Ванкувер, Rio

27 травня - Вікторія, Vic Theatre

27 травня - Торонто, Film.CA

27 травня - Монреаль, Cinematique

28 травня - Пітт-Медовс, Hollywood 3.

Як повідомили у Держкіно, про старт кінотеатрального прокату мультфільму англійською буде повідомлено окремо. Також прем‘єра "Мавки" відбудеться на діджитал платформах на територіях цих країн.

Зауважимо, ще до виходу, у лютому 2023 року, головна героїня “Мавка. Лісова пісня” прикрасила обкладинку американського журналу, який спеціалізуються на анімації, Animation Magazine.

Нагадаємо, на початку квітня за перший день показів у Франції український мультфільм “Мавка. Лісова пісня”, який назвали Le Royaume de Naya ("Королівство Наї"), очолив рейтинг переглядів.

В Україні “Мавка. Лісова пісня” за перший місяць прокату зібрала майже 100 млн грн, ставши найкасовішим анімаційним проектом за всю історію українського кінопрокату.

Бюджет мультфільму становить 187 млн грн, держава виділила на його виробництво 49,5 млн грн.

Над дубляжем фільму працювали Ніна Матвієнко, Катерина Осадча, Назар Задніпровський, Олег Скрипка, Олег «Фагот» Михайлюта, «ДахаБраха» та Сергій Притула.