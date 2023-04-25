“Мавка. Лісова пісня” стала кращим сімейним фільмом у Нідерландах

Український мультфільм “Мавка. Лісова пісня”, створений за мотивами твору Лесі Українки, вибився в лідери в Нідерландах. Про це повідомили творці фільму в Facebook.

“Мавка” стала найкращим сімейним фільмом у кінотеатральному прокаті в Нідерландах, обійшовши англо-німецький мультфільм “Дивовижний Моріс”.

“Колеги у Нідерландах підтвердили, що місцева публіка зустріла "Мавку" надзвичайно тепло й прогнозують, що новий тиждень у прокаті стане для неї не менш успішним”, - йдеться в повідомленні.

За результатами першого вікенду, касові збори стрічки склали €122 342.

Також творці мультфільму повідомили, що “Мавка” вийшла в кінопрокаті в Італії, де за чотири дні на мультфільм придбали 34 271 квиток, а касові збори склали €226 247.

Нагадаємо, на початку квітня за перший день показів у Франції український мультфільм “Мавка. Лісова пісня”, який назвали Le Royaume de Naya ("Королівство Наї"), очолив рейтинг переглядів.

В Україні “Мавка. Лісова пісня” за перший місяць прокату зібрала майже 100 млн грн, ставши найкасовішим анімаційним проектом за всю історію українського кінопрокату.

Бюджет мультфільму становить 187 млн грн, держава виділила на виробництво мультфільму 49,5 млн грн.

Над дубляжем фільму працювали Ніна Матвієнко, Катерина Осадча, Назар Задніпровський, Олег Скрипка, Олег «Фагот» Михайлюта, «ДахаБраха» та Сергій Притула.

Офіційний трейлер "Мавка. Лісова пісня"

Ще до виходу, у лютому 2023 року, головна героїня “Мавка. Лісова пісня” прикрасила обкладинку американського журналу, який спеціалізуються на анімації, Animation Magazine.