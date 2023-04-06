Два українські фільми стали лауреатами на кінофестивалі в США

Українські фільми "Памфір" та "20 днів у Маріуполі" здобули перемогу у різних номінаціях на 47-му Міжнародному кінофестивалі у Клівленді, США. Про це організатори повідомили на сайті Cleveland International Film Festival.

Стрічка "20 у Маріуполі" режисера Мстислава Чернова переміг в номінації Standing Up та отримала грошовий приз у розмірі $10 тис. Сюжет розповідає про осаду Маріуполя у 2022 році. Коли починається російське вторгнення, команда українських журналістів, що опинилася в пастці в обложеному Маріуполі, намагається продовжити свою роботу, документуючи всі події.

На Standing Up номінують фільми про суспільні події, активізм, боротьбу за справедливість, які мали важливе соціальне значення.

Фільм "Памфір" (PAMFIR) режисера Дмитра Сухолиткий-Собчук став переможцем у категорії "Фільми з Центральної та Східної Європи". У фільмі йдеться про Леоніда, контрабандиста у минулому, який обрав чесне життя та роботу заробітчанина у Європі та його сім’ї. "Памфір" створено у копродукції України, Франції, Польщі, Чилі, Німеччини та Люксембургу. Стрічка отримала грошовий приз у розмірі $10 тис.

В Україні на великі екрани "Памфір" вийшов з 23 березня.

Кінофестиваль Cleveland International Film Festival заснований у 1977 році. Щороку CIFF збирає понад 100 000 ентузіастів кіно, це кваліфікаційний фестиваль Academy і одна із семи компаній-резидентів Playhouse Square.

Ще одним успішним продуктом українського кінематографу нещодавно стала "Мавка. Лісова пісня". Український мультфільм, створений за мотивами твору Лесі Українки, вибився в лідери у французькому прокаті, обігнавши голлівудську комедію “Шазам! 2”.

В Україні “Мавка. Лісова пісня” зібрала майже 100 млн грн за місяць прокату, ставши найкасовішим анімаційним проектом за всю історію українського кінопрокату