Два украинских фильма стали лауреатами на кинофестивале в США

Украинские фильмы "Памфир" и "20 дней в Мариуполе" одержали победу в разных номинациях на 47-м Международном кинофестивале в Кливленде, США. Об этом организаторы сообщили на сайте Cleveland International Film Festival.

Лента "20 дней в Мариуполе" режиссера Мстислава Чернова победила в номинации Standing Up и получила денежный приз в размере $10 тыс. Сюжет рассказывает об осаде Мариуполя в 2022 году. Когда начинается российское вторжение, оказавшаяся в ловушке в осажденном Мариуполе команда украинских журналистов пытается продолжить свою работу, документируя все события.

На Standing Up номинируют фильмы об общественных событиях, активизме, борьбе за справедливость, которые имели важное социальное значение.

Фильм "Памфир" (PAMFIR) режиссера Дмитрия Сухолиткий-Собчук стал победителем в категории "Фильмы Центральной и Восточной Европы". В фильме речь идет о Леониде, контрабандисте в прошлом, который выбрал честную жизнь и работу заробитчанена в Европе и его семью. "Памфир" создан в копродукции Украины, Франции, Польши, Чили, Германии и Люксембурга. Лента получила денежный приз в размере $10 тыс.

В Украине на большие экраны "Памфир" вышел с 23 марта.

Кинофестиваль Cleveland International Film Festival основан в 1977 году. Каждый год CIFF собирает более 100 000 энтузиастов кино, это квалификационный фестиваль Academy и одна из семи компаний-резидентов Playhouse Square.

Еще одним успешным продуктом украинского кинематографа недавно стала "Мавка. Лесная песня". Украинский мультфильм, созданный по мотивам произведения Леси Украинки, выбился в лидеры во французском прокате, обогнав голливудскую комедию “Шазам! 2”.

В Украине “Мавка. Лесная песня” собрала почти 100 млн грн за месяц проката, став самым кассовым анимационным проектом за всю историю украинского кинопроката