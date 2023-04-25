“Мавка. Лесная песня” стала лучшим семейным фильмом в Нидерландах

Украинский мультфильм “Мавка. Лесная песня”, созданный по мотивам произведения Леси Украинки, выбилась в лидеры в Нидерландах. Об этом сообщили создатели фильма в Facebook.

"Мавка" стала лучшим семейным фильмом в кинотеатральном прокате в Нидерландах, обойдя англо-немецкий мультфильм "Удивительный Морис".

"Коллеги в Нидерландах подтвердили, что местная публика встретила "Мавку" чрезвычайно тепло и прогнозируют, что новая неделя в прокате станет для нее не менее успешной", - говорится в сообщении.

По результатам первого уик-энда, кассовые сборы ленты составили €122 342.

Также создатели мультфильма сообщили, что "Мавка" вышла в кинопрокате в Италии, где за четыре дня на мультфильм приобрели 34 271 билет, а кассовые сборы составили €226 247.

Напомним, в начале апреля за первый день показов во Франции украинский мультфильм “Мавка. Лесная песня", которую назвали Le Royaume de Naya ("Королевство Наи"), возглавил рейтинг просмотров.

В Украине “Мавка. Лесная песня” за первый месяц проката собрала почти 100 млн грн, став самым кассовым анимационным проектом за всю историю украинского кинопроката.

Бюджет мультфильма составляет 187 млн. грн., государство выделило на производство мультфильма 49,5 млн. грн.

Над дубляжем фильма работали Нина Матвиенко, Екатерина Осадчая, Назар Заднепровский, Олег Скрипка, Олег Фагот Михайлюта, ДахаБраха и Сергей Притула.

Официальный трейлер "Мавка. Лесная песня"

Еще до выхода, в феврале 2023 года, главная героиня “Мавка. Лесная песня” украсила обложку американского журнала, специализирующегося на анимации, Animation Magazine.