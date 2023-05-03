В Испании "Мавка. Лесная песня" попала в пятерку самых успешных фильмов

Украинский мультфильм "Мавка. Лесная песня", созданный по мотивам произведения Леси Украинки, попал в пятерку самых успешных фильмов испанского проката за уикенд.

Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

"За первую неделю кинопроката "Мавки" в Испании на мультфильм было куплено 50 064 билета, а кассовые сборы составили 321 684 евро", - говорится в сообщении.

Как отмечается, благодаря этим результатам "Мавка" попала в пятерку самых успешных фильмов испанского проката за уикенд, заняла вторую позицию испанского проката за уикенд среди новых релизов, отдав первенство испанскому экшену FATUM, а также возглавила рейтинг кинолент от независимых дистрибьюторов.

Официальный трейлер "Мавка. Лесная песня".

Напомним, Мультфильм "Мавка. Лесная песня" стал лучшим семейным фильмом в кинотеатральном прокате в Нидерландах, обойдя англо-германский мультфильм "Удивительный Морис".

В Украине “Мавка. Лесная песня” за первый месяц проката собрала почти 100 млн грн, став самым кассовым анимационным проектом за всю историю украинского кинопроката.

Бюджет мультфильма составляет 187 млн. грн., государство выделило на производство мультфильма 49,5 млн. грн.

Над дубляжем фильма работали Нина Матвиенко, Екатерина Осадчая, Назар Заднепровский, Олег Скрипка, Олег Фагот Михайлюта, ДахаБраха и Сергей Притула.