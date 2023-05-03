В Іспанії "Мавка. Лісова пісня" потрапила у п’ятірку найуспішніших фільмів

Український мультфільм "Мавка. Лісова пісня", створений за мотивами твору Лесі Українки, потрапив у п’ятірку найуспішніших фільмів іспанського прокату за вікенд.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

"За перший тиждень кінопрокату "Мавки" в Іспанії на мультфільм було куплено 50 064 квитки, а касові збори склали 321 684 євро", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, завдяки цим результатам "Мавка" потрапила у п’ятірку найуспішніших фільмів іспанського прокату за вікенд, посіла другу позицію іспанського прокату за вікенд серед нових релізів, віддавши першість іспанському екшену FATUM, а також очолила рейтинг кінострічок від незалежних дистрибуторів.

Офіційний трейлер "Мавка. Лісова пісня".

Нагадаємо, Мультфільм “Мавка. Лісова пісня” став найкращим сімейним фільмом у кінотеатральному прокаті в Нідерландах, обійшовши англо-німецький мультфільм “Дивовижний Моріс”.

В Україні “Мавка. Лісова пісня” за перший місяць прокату зібрала майже 100 млн грн, ставши найкасовішим анімаційним проектом за всю історію українського кінопрокату.

Бюджет мультфільму становить 187 млн грн, держава виділила на виробництво мультфільму 49,5 млн грн.

Над дубляжем фільму працювали Ніна Матвієнко, Катерина Осадча, Назар Задніпровський, Олег Скрипка, Олег "Фагот" Михайлюта, "ДахаБраха" та Сергій Притула.