"Мавка. Лесная песня" уже собрала в прокате более 148 млн грн

По результатам тринадцатой недели проката кассовые сборы анимационной ленты "Мавка. Лесная песня", созданной по мотивам произведения Леси Украинки, составили 148 763 970 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по вопросам кино.

"По результатам тринадцатой недели в национальном прокате кассовые сборы мультфильма "Мавка" составляют 148 763 970 грн. Количество проданных билетов составляет 1 184 351", - говорится в сообщении.

В Госкино добавили, что прокат мультфильма продолжается.

Заметим, "Мавка. Лесная песня" собрала в прокате в Испании и Италии почти 2 миллиона евро.

Напомним, "Мавка. Лесная песня" стала одним из лучших фильмов недели в кинотеатральном прокате в Румынии,.

Также мультфильм стал лучшим семейным фильмом в кинотеатральном прокате в Нидерландах, обойдя англо-германский мультфильм "Удивительный Морис".

Напомним, в начале апреля за первый день показов во Франции украинский мультфильм “Мавка. Лесная песня, которую назвали Le Royaume de Naya ("Королевство Наи"), возглавил рейтинг просмотров.

Бюджет мультфильма составляет 187 млн грн, государство выделило на его производство 49,5 млн. грн.

Над дубляжем фильма работали Нина Матвиенко, Екатерина Осадчая, Назар Заднепровский, Олег Скрипка, Олег Фагот Михайлюта, ДахаБраха и Сергей Притула.