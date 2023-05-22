"Мавка. Лісова пісня" зібрала в прокаті в Іспанії та Італії майже 2 мільйони євро

Анімаційна стрічка "Мавка. Лісова пісня", створена за мотивами твору Лесі Українки, зібрала € 715 376 після четвертого тижня прокату в Іспанії та €1 142 592 - в Італії.

Про це повідомляє пресслужба Державного агентства з питань кіно.

Зазначається, що на мультфільм в Іспанії кількість проданих квитків становить 123 038, а касові збори склали €715 376 після четвертого вікенду прокату.

Тим часом в Італії касові збори сягнули €1 142 592 та було продано 172 622 квитків.

Нагадаємо, "Мавка. Лісова пісня" стала одним із найкращих фільмів тижня у кінотеатральному прокаті в Румунії, посівши друге місце за касовими зборами.

Також мультфільм став найкращим сімейним фільмом у кінотеатральному прокаті в Нідерландах, обійшовши англо-німецький мультфільм “Дивовижний Моріс”.

Нагадаємо, на початку квітня за перший день показів у Франції український мультфільм “Мавка. Лісова пісня”, який назвали Le Royaume de Naya ("Королівство Наї"), очолив рейтинг переглядів.

В Україні “Мавка. Лісова пісня” за перший місяць прокату зібрала майже 100 млн грн, ставши найкасовішим анімаційним проектом за всю історію українського кінопрокату.

Бюджет мультфільму становить 187 млн грн, держава виділила на його виробництво 49,5 млн грн.

Над дубляжем фільму працювали Ніна Матвієнко, Катерина Осадча, Назар Задніпровський, Олег Скрипка, Олег «Фагот» Михайлюта, «ДахаБраха» та Сергій Притула.