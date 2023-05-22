"Мавка. Лесная песня" собрала в прокате в Испании и Италии почти 2 миллиона евро

Анимационная лента "Мавка. Лесная песня", созданная по мотивам произведения Леси Украинки, собрала €715 376 после четвертой недели проката в Испании и €1 142 592 – в Италии.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по вопросам кино.

Отмечается, что на мультфильм в Испании количество проданных билетов составляет 123 038, а кассовые сборы составили 715 376 евро после четвертого уикенда проката.

Тем временем в Италии кассовые сборы составили €1 142 592 и было продано 172 622 билета.

Напомним, "Мавка. Лесная песня" стала одним из лучших фильмов недели в кинотеатральном прокате в Румынии, заняв второе место по кассовым сборам.

Также мультфильм стал лучшим семейным фильмом в кинотеатральном прокате в Нидерландах, обойдя англо-германский мультфильм "Удивительный Морис".

Напомним, в начале апреля за первый день показов во Франции украинский мультфильм “Мавка. Лесная песня, которую назвали Le Royaume de Naya ("Королевство Наи"), возглавил рейтинг просмотров.

В Украине “Мавка. Лесная песня” за первый месяц проката собрала почти 100 млн грн, став самым кассовым анимационным проектом за всю историю украинского кинопроката.

Бюджет мультфильма составляет 187 млн грн., государство выделило на его производство 49,5 млн грн.

Над дубляжем фильма работали Нина Матвиенко, Екатерина Осадчая, Назар Заднепровский, Олег Скрипка, Олег Фагот Михайлюта, ДахаБраха и Сергей Притула.