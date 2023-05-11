Анімаційна стрічка "Мавка. Лісова пісня", створена за мотивами твору Лесі Українки, стала одним із найкращих фільмів тижня у кінотеатральному прокаті в Румунії, посівши друге місце за касовими зборами.

Про це повідомило Державне агентство України з питань кіно.

Зазначається, що 5 травня "Мавка. Лісова пісня" приголомшливо дебютувала у кінотеатральному прокаті в Румунії.

Проєкт посів другу позицію серед найкращих фільмів тижня у румунському бокс-офісі, зібравши $73 800 касових зборів та 14 333 проданих квитків після першого тижня.

Раніше мультфільм "Мавка" потрапив у п’ятірку найуспішніших фільмів іспанського прокату за вікенд. За перший тиждень кінопрокату "Мавки" в Іспанії на мультфільм було куплено 50 064 квитки, а касові збори склали 321 684 євро.

Також мультфільм став найкращим сімейним фільмом у кінотеатральному прокаті в Нідерландах, обійшовши англо-німецький мультфільм “Дивовижний Моріс”.

Нагадаємо, на початку квітня за перший день показів у Франції український мультфільм “Мавка. Лісова пісня”, який назвали Le Royaume de Naya ("Королівство Наї"), очолив рейтинг переглядів.

В Україні “Мавка. Лісова пісня” за перший місяць прокату зібрала майже 100 млн грн, ставши найкасовішим анімаційним проектом за всю історію українського кінопрокату.

Бюджет мультфільму становить 187 млн грн, держава виділила на його виробництво 49,5 млн грн.

Над дубляжем фільму працювали Ніна Матвієнко, Катерина Осадча, Назар Задніпровський, Олег Скрипка, Олег «Фагот» Михайлюта, «ДахаБраха» та Сергій Притула.