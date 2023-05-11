"Мавка. Лесная песня" успешно дебютировала в прокате в Румынии

Анимационная лента "Мавка. Лесная песня", созданная по мотивам произведения Леси Украинки, стала одним из лучших фильмов недели в кинотеатральном прокате в Румынии, заняв второе место по кассовом сборам.

Об этом сообщило Государственное агентство Украины по кино.

Отмечается, что 5 мая "Мавка. Лесная песня" потрясающе дебютировала в кинотеатральном прокате в Румынии.

Проект занял вторую позицию среди лучших фильмов недели, собрав $73 800 кассовых сборов и 14 333 проданных билетов после первой недели.

Ранее мультфильм "Мавка" попал в пятерку самых успешных фильмов испанского проката за уикенд. За первую неделю кинопроката "Мавки" в Испании на мультфильм было куплено 50 064 билета, а кассовые сборы составили 321 684 евро.

Также мультфильм стал лучшим семейным фильмом в кинотеатральном прокате в Нидерландах, обойдя англо-германский мультфильм "Удивительный Морис".

Напомним, в начале апреля за первый день показов во Франции украинский мультфильм “Мавка. Лесная песня, которую назвали Le Royaume de Naya ("Королевство Наи"), возглавил рейтинг просмотров.

В Украине “Мавка. Лесная песня” за первый месяц проката собрала почти 100 млн грн, став самым кассовым анимационным проектом за всю историю украинского кинопроката.

Бюджет мультфильма составляет 187 млн грн, государство выделило на его производство 49,5 млн грн.

Над дубляжем фильма работали Нина Матвиенко, Екатерина Осадчая, Назар Заднепровский, Олег Скрипка, Олег Фагот Михайлюта, ДахаБраха и Сергей Притула.