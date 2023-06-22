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"Мавка. Лісова пісня" вийде у прокат у Болгарії (ВІДЕО)
Анімаційна стрічка "Мавка. Лісова пісня", створена за мотивами твору Лесі Українки, вийде у кінотеатральний прокат у Болгарії.
Про це повідомляє Держкіно.
"Покази мультфільму розпочнуться 23 червня 2023 року. Тож не пропустіть можливості переглянути міжнародний хіт на великому екрані", - йдеться у повідомленні.
Також відомство публікує трейлер мультфільму болгарською мовою.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зауважимо, український анімаційний фільм "Мавка. Лісова пісня" справив неабияке враження на українців та іноземних глядачів.
Нагадаємо, 16 червня "Мавка. Лісова пісня" вийшла у широкий кінотеатральний прокат в Азії. Також нещодавно український мультфільм вийшов у кінотеатральний прокат у Німеччині, Швейцарії та Австрії.
Раніше мультфільм "Мавка" потрапив у п’ятірку найуспішніших фільмів іспанського прокату за вікенд. За перший тиждень кінопрокату "Мавки" в Іспанії на мультфільм було куплено 50 064 квитки, а касові збори склали 321 684 євро.
Також мультфільм став найкращим сімейним фільмом у кінотеатральному прокаті в Нідерландах, обійшовши англо-німецький мультфільм “Дивовижний Моріс”.
Так, за результатами тринадцятого тижня прокату касові збори анімаційноїї стрічки "Мавка. Лісова пісня" в Україні склали 148 763 970 гривень.
Також "Мавка. Лісова пісня" зібрала в прокаті в Іспанії та Італії майже 2 мільйони євро.
Водночас мультфільм став найкращим сімейним фільмом у кінотеатральному прокаті в Нідерландах, обійшовши англо-німецький мультфільм “Дивовижний Моріс”.
Бюджет мультфільму становить 187 млн грн, держава виділила на виробництво мультфільму 49,5 млн грн.