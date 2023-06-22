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Life
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"Мавка. Лісова пісня" вийде у прокат у Болгарії (ВІДЕО)

"Мавка. Лісова пісня". Фото: скріншот
"Мавка. Лісова пісня". Фото: скріншот

Анімаційна стрічка "Мавка. Лісова пісня", створена за мотивами твору Лесі Українки, вийде у кінотеатральний прокат у Болгарії.

Про це повідомляє Держкіно.

"Покази мультфільму розпочнуться 23 червня 2023 року. Тож не пропустіть можливості переглянути міжнародний хіт на великому екрані", - йдеться у повідомленні.

Також відомство публікує трейлер мультфільму болгарською мовою.

Зауважимо, український анімаційний фільм "Мавка. Лісова пісня" справив неабияке враження на українців та іноземних глядачів. 

Нагадаємо, 16 червня "Мавка. Лісова пісня" вийшла у широкий кінотеатральний прокат в Азії. Також нещодавно український мультфільм вийшов у  кінотеатральний прокат у Німеччині, Швейцарії та Австрії.

Раніше мультфільм "Мавка" потрапив у п’ятірку найуспішніших фільмів іспанського прокату за вікенд. За перший тиждень кінопрокату "Мавки" в Іспанії на мультфільм було куплено 50 064 квитки, а касові збори склали 321 684 євро.

Також мультфільм став найкращим сімейним фільмом у кінотеатральному прокаті в Нідерландах, обійшовши англо-німецький мультфільм “Дивовижний Моріс”.

Так, за результатами тринадцятого тижня прокату касові збори анімаційноїї стрічки "Мавка. Лісова пісня" в Україні склали 148 763 970 гривень.

Також  "Мавка. Лісова пісня" зібрала в прокаті в Іспанії та Італії майже 2 мільйони євро.

Водночас мультфільм став найкращим сімейним фільмом у кінотеатральному прокаті в Нідерландах, обійшовши англо-німецький мультфільм “Дивовижний Моріс”.

Бюджет мультфільму становить 187 млн грн, держава виділила на виробництво мультфільму 49,5 млн грн.

Автор:
Ніна Комащенко