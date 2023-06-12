"Мавка" отримає приквел у вигляді мультсеріалу

За мотивами найкасовішого українського фільму "Мавка. Лісова пісня" зʼявиться 3D-мультсеріал, який стане приквелом до повнометражної стрічки. Про це пише Variety.

Виробництвом займатиметься студія Animagrad, яка входить до групи Film.UA, а французька компанія TeamTO вже бере участь у розробці. Як розповіла журналістам Ксенія Баранова з Film.UA, проєкт буде представлено на пітчингу у французькому Ансі.

"Дії розгортаються одразу після битви між людьми та Лісовиком, охоронцем лісу, яка відбулася, коли решта лісових мешканців спали глибоким зимовим сном", – сказала вона.

Серіал матиме 12 епізодів, в кожному з яких Мавка та її друзі зіткнуться з новими випробуваннями, отримають завдання допомогти лісу відновитися після битви й відновити порядок та гармонію.

"Ми розглядаємо це як можливу франшизу. Ми вже запустили танцювальне шоу, будемо планувати і продовження", – розповіла одна із продюсерок повнометражного мультфільму Ірина Костюк.

Нагадаємо, "Мавка. Лісова пісня" очолила рейтинг найкасовіших фільмів українського виробництва за три вікенди, зібравши тоді 81,8 млн гривень. А за результатами тринадцятого тижня прокату касові збори склали 148,7 млн гривень.

Стрічка здобула популярність і закордоном – наразі її продано в понад 80 країн світу.