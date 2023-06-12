"Мавка" получит приквел в виде мультсериала

По мотивам самого кассового украинского фильма "Мавка. Лесная песня" появится 3D-мультсериал, который станет приквелом к полнометражной ленте. Об этом пишет Variety.

Производством будет заниматься студия Animagrad, входящая в группу Film.UA, а французская компания TeamTO уже участвует в разработке. Как рассказала журналистам Ксения Баранова из Film.UA, проект будет представлен на питчинге во французском Ансе.

"Действия разворачиваются сразу после битвы между людьми и Лесовиком, охранником леса, которая произошла, когда остальные лесные жители спали глубоким зимним сном", - сказала она.

Сериал будет иметь 12 эпизодов, в каждом из которых Мавка и ее друзья столкнутся с новыми испытаниями, получат задачу помочь лесу восстановиться после битвы и восстановить порядок и гармонию.

"Мы рассматриваем это как возможную франшизу. Мы уже запустили танцевальное шоу, будем планировать и продолжение", – рассказала одна из продюсеров полнометражного мультфильма Ирина Костюк.

Напомним, "Мавка. Лесная песня" возглавила рейтинг самых кассовых фильмов украинского производства за три уикенда, собрав тогда 81,8 млн гривен. А по результатам тринадцатой недели проката кассовые сборы составили 148,7 млн гривен.

Лента завоевала популярность и за рубежом – сейчас она продана более чем в 80 стран мира.