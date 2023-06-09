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Прокат мультфильма "Мавка. Лесная песня" стартовал еще в трех европейских странах (ВИДЕО)
Украинская анимационная лента "Мавка. Лесная песня", созданная по мотивам произведения Леси Украинки, вышла в широкий кинотеатральный прокат в Германии, Швейцарии и Австрии.
Об этом сообщает Государственное агентство Украины по вопросам кино.
Кинотеатральный прокат дублированной версии украинского мультфильма стартовал в этих странах 8 июня.
"Приглашаем зрителей этих стран к просмотру "Истории Мавки", - говорится в сообщении Госкино.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Подробную информацию о расписании сеансов можно узнать на сайтах кинотеатров.
Отметим, украинский анимационный фильм "Мавка. Лесная песня" произвел большое впечатление на украинцев и иностранных зрителей.
Так, по результатам тринадцатой недели проката кассовые сборы анимационной ленты "Мавка. Лесная песня " в Украине составили 148 763 970 гривен.
Также "Мавка. Лесная песня" собрала в прокате в Испании и Италии почти 2 миллиона евро.
В то же время мультфильм стал лучшим семейным фильмом в кинотеатральном прокате в Нидерландах, обойдя англо-германский мультфильм "Удивительный Морис".