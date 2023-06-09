Прокат мультфільму "Мавка. Лісова пісня" стартував ще у трьох європейських країнах (ВІДЕО)

Українська анімаційна стрічка "Мавка. Лісова пісня", створена за мотивами твору Лесі Українки, вийшла у широкий кінотеатральний прокат у Німеччині, Швейцарії та Австрії.

Про це повідомляє Державне агентство України з питань кіно.

Кінотеатральний прокат дубльованої версії українського мультфільму стартував у цих країнах 8 червня.

"Запрошуємо глядачів цих країн до перегляду Мавчиної історії", - йдеться у повідомленні Держкіно.

Детальну інформацію щодо розкладу сеансів можна дізнатися на сайтах кінотеатрів.

Офіційний трейлер мультфільму німецькою мовою.

Зауважимо, український анімаційний фільм "Мавка. Лісова пісня" справив неабияке враження на українців та іноземних глядачів.

Так, за результатами тринадцятого тижня прокату касові збори анімаційноїї стрічки "Мавка. Лісова пісня" в Україні склали 148 763 970 гривень.

Також "Мавка. Лісова пісня" зібрала в прокаті в Іспанії та Італії майже 2 мільйони євро.

Водночас мультфільм став найкращим сімейним фільмом у кінотеатральному прокаті в Нідерландах, обійшовши англо-німецький мультфільм “Дивовижний Моріс”.