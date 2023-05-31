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Категорія
Life
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РФ незаконно показує в кінотеатрах мультфільм "Мавка. Лісова пісня"

РФ незаконно показує в кінотеатрах мультфільм "Мавка. Лісова пісня"
"Мавка. Лісова пісня" / Фото: facebook.com/MAVKA.MOVIE

Анімаційна стрічка "Мавка. Лісова пісня", створена за мотивами твору Лесі Українки, стала частиною нової схеми тіньового прокату у Росії. Росіяни незаконно показують мультфільм у своїх кінотеатрах.

Про це повідомили на офіційній сторінці стрічки у Facebook.

"Один із російських кінотеатрів незаконно розмістив у себе на сайті анонс прем’єри від Universal Pictures — "Брати Супер Маріо у кіно" і вказав, що він, мовляв, буде показаний перед сеансами "Мавки"", - йдеться у повідомленні.

Фото 2 — РФ незаконно показує в кінотеатрах мультфільм "Мавка. Лісова пісня"

У ньому наголошується, що у будь-якого кінотеатру в Росії немає дозволу на показ ні голлівудських блокбастерів, ні українських фільмів.

"Відтак "Мавка" стала частиною нової схеми тіньового прокату у Росії. Вони продають квитки на один фільм, та натомість показують інший й називають це "досеансним обслуговуванням"", - констатують творці стрічки.

Вони підкреслюють, що анонси показів українського мультфільму — муляж, адже у країни-терориста немає доступу та прав на його дистрибуцію.

"Та для нецивілізованої країни правил і законів не існує. Краде і у нас, і у Голлівуду", - зазначають автори мультфільму.

Зауважимо, український анімаційний фільм "Мавка. Лісова пісня" справив неабияке враження на українців та іноземних глядачів. 

Так, за результатами тринадцятого тижня прокату касові збори анімаційноїї стрічки "Мавка. Лісова пісня" в Україні склали 148 763 970 гривень.

Також  "Мавка. Лісова пісня" зібрала в прокаті в Іспанії та Італії майже 2 мільйони євро.

Також мультфільм став найкращим сімейним фільмом у кінотеатральному прокаті в Нідерландах, обійшовши англо-німецький мультфільм “Дивовижний Моріс”.

Автор:
Світлана Манько