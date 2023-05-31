РФ незаконно показывает в кинотеатрах мультфильм "Мавка. Лесная песня"

Анимационная лента "Мавка. Лесная песня", созданная по мотивам произведения Леси Украинки, стала частью новой схемы теневого проката в России. Россияне незаконно показывают мультфильм в своих кинотеатрах.

Об этом сообщили на официальной странице фильма в Facebook.

"Один из российских кинотеатров незаконно разместил у себя на сайте анонс премьеры от Universal Pictures - "Братья Супер Марио в кино" и указал, что он, мол, будет показан перед сеансами "Мавки"", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что у любого кинотеатра у России нет разрешения на показ ни голливудских блокбастеров, ни украинских фильмов.

"Следовательно "Мавка" стала частью новой схемы теневого проката в России. Они продают билеты на один фильм, но показывают другой и называют это "досеансным обслуживанием"", - констатируют создатели ленты.

Они подчеркивают, что анонсы показов украинского мультфильма — муляж, ведь у страны-террориста нет доступа и прав на его дистрибуцию.

"Для нецивилизованной страны правил и законов не существует. Крадет и у нас, и у Голливуда", - отмечают авторы мультфильма.

Отметим, украинский анимационный фильм "Мавка. Лесная песня" произвел большое впечатление на украинцев и иностранных зрителей.

Так, по результатам тринадцатой недели проката кассовые сборы анимационной ленты "Мавка. Лесная песня " в Украине составили 148 763 970 гривен.

Также "Мавка. Лесная песня" собрала в прокате в Испании и Италии почти 2 миллиона евро.

Также мультфильм стал лучшим семейным фильмом в кинотеатральном прокате в Нидерландах, обойдя англо-германский мультфильм "Удивительный Морис".