"Мавка. Лісова пісня" вийде у кінотеатральний прокат в Азії

Анімаційна стрічка "Мавка. Лісова пісня", створена за мотивами твору Лесі Українки, вийде у широкий кінотеатральний прокат в Азії. 16 червня у В'єтнамі стартує показ дубльованої версії.

Про це повідомляє Держкіно України.

"16 червня у В'єтнамі стартує широкий кінотеатральний прокат дубльованої версії мультфільму. Не пропустіть прем'єру в Азії", - йдеться у повідомленні

Також відомство публікує адаптований на в'єтнамську мову трейлер.

Зауважимо, український анімаційний фільм "Мавка. Лісова пісня" справив неабияке враження на українців та іноземних глядачів.

Нагадаємо, "Мавка. Лісова пісня" нещодавно вийшла у широкий кінотеатральний прокат у Німеччині, Швейцарії та Австрії.

Раніше мультфільм "Мавка" потрапив у п’ятірку найуспішніших фільмів іспанського прокату за вікенд. За перший тиждень кінопрокату "Мавки" в Іспанії на мультфільм було куплено 50 064 квитки, а касові збори склали 321 684 євро.

Також мультфільм став найкращим сімейним фільмом у кінотеатральному прокаті в Нідерландах, обійшовши англо-німецький мультфільм “Дивовижний Моріс”.

Так, за результатами тринадцятого тижня прокату касові збори анімаційноїї стрічки "Мавка. Лісова пісня" в Україні склали 148 763 970 гривень.

Також "Мавка. Лісова пісня" зібрала в прокаті в Іспанії та Італії майже 2 мільйони євро.

Водночас мультфільм став найкращим сімейним фільмом у кінотеатральному прокаті в Нідерландах, обійшовши англо-німецький мультфільм “Дивовижний Моріс”.

Бюджет мультфільму становить 187 млн грн, держава виділила на виробництво мультфільму 49,5 млн грн.