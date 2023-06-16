"Мавка. Лесная песня" выйдет в кинотеатральный прокат в Азии

Анимационная лента "Мавка. Лесная песня", созданная по мотивам произведения Леси Украинки, выйдет в широкий кинотеатральный прокат в Азии. 16 июня во Вьетнаме стартует показ дублированной версии.

Об этом сообщает Госкино Украины.

"16 июня во Вьетнаме стартует широкий кинотеатральный прокат дублированной версии мультфильма. Не упустите премьеру в Азии", - говорится в сообщении

Также ведомство публикует адаптированный на вьетнамский язык трейлер.

Отметим, украинский анимационный фильм "Мавка. Лесная песня" произвел большое впечатление на украинцев и иностранных зрителей.

Напомним, "Мавка. Лесная песня" недавно вышла в широкий кинотеатральный прокат в Германии, Швейцарии и Австрии .

Ранее мультфильм "Мавка" попал в пятерку самых успешных фильмов испанского проката за уикенд. За первую неделю кинопроката "Мавки" в Испании на мультфильм было куплено 50 064 билета, а кассовые сборы составили 321 684 евро.

Также мультфильм стал лучшим семейным фильмом в кинотеатральном прокате в Нидерландах, обойдя англо-германский мультфильм "Удивительный Морис".

А по результатам тринадцатой недели проката кассовые сборы анимационной ленты "Мавка. Лесная песня " в Украине составили 148 763 970 гривен.

Также "Мавка. Лесная песня" собрала в прокате в Испании и Италии почти 2 миллиона евро.

В то же время мультфильм стал лучшим семейным фильмом в кинотеатральном прокате в Нидерландах, обойдя англо-германский мультфильм "Удивительный Морис".

Бюджет мультфильма составляет 187 млн. грн., государство выделило на производство мультфильма 49,5 млн. грн.