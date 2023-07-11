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"Мавка" в Украине стала популярнее "Аватара"
В Украине мультфильм "Мавка. Лесная песня", созданный по мотивам произведения Леси Украинки, стал популярнее "Аватара".
Об этом сообщает пресс-служба Госкино.
Анимационная лента обошла вторую часть всемирно известного хита по количеству проданных билетов в локальном прокате.
Всего по результатам девятнадцатой недели в национальном прокате, кассовые сборы мультфильма "Мавка. Лесная песня" составляют 152 608 797 грн.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Количество проданных билетов составляет 1217644.
Отметим, украинский анимационный фильм "Мавка. Лесная песня" произвел большое впечатление на украинцев и иностранных зрителей.
Ранее мультфильм "Мавка" попал в пятерку самых успешных фильмов испанского проката за уикенд. За первую неделю кинопроката "Мавки" в Испании на мультфильм было куплено 50 064 билета, а кассовые сборы составили 321 684 евро.
Также мультфильм стал лучшим семейным фильмом в кинотеатральном прокате в Нидерландах, обойдя англо-германский мультфильм "Удивительный Морис".
Бюджет мультфильма составляет 187 млн. грн., государство выделило на производство мультфильма 49,5 млн. грн.