"Мавка" в Украине стала популярнее "Аватара"

В Украине мультфильм "Мавка. Лесная песня", созданный по мотивам произведения Леси Украинки, стал популярнее "Аватара".

Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

Анимационная лента обошла вторую часть всемирно известного хита по количеству проданных билетов в локальном прокате.

Всего по результатам девятнадцатой недели в национальном прокате, кассовые сборы мультфильма "Мавка. Лесная песня" составляют 152 608 797 грн.

Количество проданных билетов составляет 1217644.

Отметим, украинский анимационный фильм "Мавка. Лесная песня" произвел большое впечатление на украинцев и иностранных зрителей.

Ранее мультфильм "Мавка" попал в пятерку самых успешных фильмов испанского проката за уикенд. За первую неделю кинопроката "Мавки" в Испании на мультфильм было куплено 50 064 билета, а кассовые сборы составили 321 684 евро.

Также мультфильм стал лучшим семейным фильмом в кинотеатральном прокате в Нидерландах, обойдя англо-германский мультфильм "Удивительный Морис".

Бюджет мультфильма составляет 187 млн. грн., государство выделило на производство мультфильма 49,5 млн. грн.