Украинский мультфильм "Мавка. Лесная песня" выйдет в прокат еще в одной стране ЕС (ВИДЕО)

Анимационная лента "Мавка. Лесная песня", созданная по мотивам произведения Леси Украинки, выйдет в кинотеатральный прокат в Литве.

Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

Показы мультфильма начнутся 15 июля по всем кинотеатрам страны.

На территории Литвы также состоятся специальные показы мультфильма на украинском, их будут транслировать в крупнейших кинотеатрах, в частности, в таких: Forum Cinemas, Apollo, Cinamon, Multikino, Pasaka, Spindulys, Atlantis.

"С графиком сеансов на украинском языке можно ознакомиться на сайтах кинотеатров, а литовскую версию ищите в ближайшем от вас", - подчеркнули в Госкино.

Также ведомство публикует трейлер мультфильма на литовском языке.

Отметим, украинский анимационный фильм "Мавка. Лесная песня" произвел большое впечатление на украинцев и иностранных зрителей.

Ранее мультфильм "Мавка" попал в пятерку самых успешных фильмов испанского проката за уикенд. За первую неделю кинопроката "Мавки" в Испании на мультфильм было куплено 50 064 билета, а кассовые сборы составили 321 684 евро.

Также мультфильм стал лучшим семейным фильмом в кинотеатральном прокате в Нидерландах, обойдя англо-германский мультфильм "Удивительный Морис".

Бюджет мультфильма составляет 187 млн. грн., государство выделило на производство мультфильма 49,5 млн. грн.