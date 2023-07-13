"Мавка. Лесная песня" выйдет в прокат в Эстонии

Анимационная лента "Мавка. Лесная песня", созданная по мотивам произведения Леси Украинки, выйдет в широкий кинотеатральный прокат в Эстонии. С 14 июля начнутся показы мультфильма в кинотеатрах страны.

Об этом сообщает Государственное агентство по кино.

"Анимационные герои подарят вам незабываемое приключение между двумя мирами и познакомят с древними украинскими обрядами, обычаями и легендами", - говорится в сообщении.

Напомним, показы мультфильма "Мавка. Лесная песня" начнутся 15 июля во всех кинотеатрах Литвы.

Отметим, украинский анимационный фильм "Мавка. Лесная песня" произвел большое впечатление на украинцев и иностранных зрителей.

Также "Мавка. Лесная песня" недавно вышла в широкий кинотеатральный прокат в Германии, Швейцарии и Австрии .

Ранее мультфильм "Мавка" попал в пятерку самых успешных фильмов испанского проката за уикенд. За первую неделю кинопроката "Мавки" в Испании на мультфильм было куплено 50 064 билета, а кассовые сборы составили 321 684 евро.

Также мультфильм стал лучшим семейным фильмом в кинотеатральном прокате в Нидерландах, обойдя англо-германский мультфильм "Удивительный Морис".

Кроме того, "Мавка. Лесная песня" собрала в прокате в Испании и Италии около 2 миллионов евро.

Бюджет мультфильма составляет 187 млн. грн., государство выделило на производство мультфильма 49,5 млн. грн.