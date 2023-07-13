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Категорія
Life
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"Мавка. Лісова пісня" вийде у прокат в Естонії

"Мавка. Лісова пісня" вийде у прокат в Естонії
Фото: пресслужба Держкіно

Анімаційна стрічка "Мавка. Лісова пісня", створена за мотивами твору Лесі Українки, вийде у широкий кінотеатральний прокат в Естонії. З 14 липня вже розпочнуться покази мультфільму у кінотеатрах країни.

Про це повідомляє Державне агентство з питань кіно.

"Анімаційні герої подарують вам незабутню пригоду між двома світами й познайомлять із давніми українськими обрядами, звичаями та легендами", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, покази мультфільму "Мавка. Лісова пісня"розпочнуться 15 липня в усіх кінотеатрах Литви.

Зауважимо, український анімаційний фільм "Мавка. Лісова пісня" справив неабияке враження на українців та іноземних глядачів. 

Також "Мавка. Лісова пісня" нещодавно вийшла у широкий кінотеатральний прокат у Німеччині, Швейцарії та Австрії.

Раніше мультфільм "Мавка" потрапив у п’ятірку найуспішніших фільмів іспанського прокату за вікенд. За перший тиждень кінопрокату "Мавки" в Іспанії на мультфільм було куплено 50 064 квитки, а касові збори склали 321 684 євро.

Також мультфільм став найкращим сімейним фільмом у кінотеатральному прокаті в Нідерландах, обійшовши англо-німецький мультфільм “Дивовижний Моріс”.

Крім того,  "Мавка. Лісова пісня" зібрала в прокаті в Іспанії та Італії майже 2 мільйони євро.

Бюджет мультфільму становить 187 млн грн, держава виділила на виробництво мультфільму 49,5 млн грн.

Автор:
Світлана Манько