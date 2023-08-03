"Мавка. Лесная песня" выйдет на SWEET.TV

Анимационная лента "Мавка. Лесная песня", созданная по мотивам произведения Леси Украинки, с 24 августа станет доступна для просмотра в онлайн-кинотеатре SWEET.TV

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по вопросам кино.

"Национальная премьера "Мавки. Лесная песня "эксклюзивно в онлайн-кинотеатре SWEET.TV состоится 24 августа. Поэтому просмотреть мультфильм легально вы сможете только на этой платформе", - говорится в сообщении.

В Госкино добавили, что проникнуть в волшебную Вселенную приключений героев можно будет по ссылке

Отметим, украинский анимационный фильм "Мавка. Лесная песня" произвел большое впечатление на украинцев и иностранных зрителей.

Недавно фильм вышел в широкий кинотеатральный прокат в Великобритании и Ирландии.

Также показы мультфильма начались в Эстонии, Латвии, Литве.

Кроме того, "Мавка. Лесная песня" недавно вышла в широкий кинотеатральный прокат в Германии, Швейцарии и Австрии .

Ранее мультфильм "Мавка" попал в пятерку самых успешных фильмов испанского проката за уикенд. За первую неделю кинопроката "Мавки" в Испании на мультфильм было куплено 50 064 билета, а кассовые сборы составили 321 684 евро.

Также мультфильм стал лучшим семейным фильмом в кинотеатральном прокате в Нидерландах, обойдя англо-германский мультфильм "Удивительный Морис"..

Бюджет мультфильма составляет 187 млн. грн, государство выделило на производство мультфильма 49,5 млн. грн.