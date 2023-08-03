"Мавка. Лісова пісня" вийде на SWEET.TV

Анімаційна стрічка "Мавка. Лісова пісня", створена за мотивами твору Лесі Українки, з 24 серпня стане доступною для перегляду в онлайн-кінотеатрі SWEET.TV

Про це повідомляє пресслужба Державного агентства з питань кіно.

"Національна прем’єра "Мавки. Лісової пісні" ексклюзивно в онлайн-кінотеатрі SWEET.TV відбудеться 24 серпня. Тож переглянути мультфільм легально ви зможете лише на цій платформі", - йдеться у повідомленні.

У Держкіно додали, що поринути у чарівний Всесвіт пригод героїв можна буде за посиланням

Зауважимо, український анімаційний фільм "Мавка. Лісова пісня" справив неабияке враження на українців та іноземних глядачів.

Нещодавно стрічка вийшла у широкий кінотеатральний прокат у Великій Британії та Ірландії.

Також покази мультфільму розпочалися у Естонії, Латвії та Литві.

Крім того, "Мавка. Лісова пісня" нещодавно вийшла у широкий кінотеатральний прокат у Німеччині, Швейцарії та Австрії.

Раніше мультфільм "Мавка" потрапив у п’ятірку найуспішніших фільмів іспанського прокату за вікенд. За перший тиждень кінопрокату "Мавки" в Іспанії на мультфільм було куплено 50 064 квитки, а касові збори склали 321 684 євро.

Також мультфільм став найкращим сімейним фільмом у кінотеатральному прокаті в Нідерландах, обійшовши англо-німецький мультфільм "Дивовижний Моріс".

Бюджет мультфільму становить 187 млн грн, держава виділила на виробництво мультфільму 49,5 млн грн.