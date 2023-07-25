Мультфільм "Мавка. Лісова пісня" покажуть у Великій Британії та Ірландії

Анімаційна стрічка "Мавка. Лісова пісня", створена за мотивами твору Лесі Українки, вийде у широкий кінотеатральний прокат у Великій Британії та Ірландії.

Про це повідомляє Держкіно.

Покази мультфільму розпочнуться вже з 28 липня. "Мавку" в Обʼєднаному Королівстві будуть показувати українською та англійською мовами на понад 250 великих екранах.

"Запрошуємо у кіно усіх, хто зараз знаходиться на території цих країн — вражатися, дивуватися, сміятися й відчувати магію прадавнього українського лісу", - зазначили у Держкіно.

Квитки на сеанс можна знайти за посиланням.

Зауважимо, український анімаційний фільм "Мавка. Лісова пісня" справив неабияке враження на українців та іноземних глядачів.

Нагадаємо, покази мультфільму "Мавка. Лісова пісня" 14 липня розпочалися у Естонії та Латвії, а 15 липня в усіх кінотеатрах Литви.

Також "Мавка. Лісова пісня" нещодавно вийшла у широкий кінотеатральний прокат у Німеччині, Швейцарії та Австрії.

Раніше мультфільм "Мавка" потрапив у п’ятірку найуспішніших фільмів іспанського прокату за вікенд. За перший тиждень кінопрокату "Мавки" в Іспанії на мультфільм було куплено 50 064 квитки, а касові збори склали 321 684 євро.

Також мультфільм став найкращим сімейним фільмом у кінотеатральному прокаті в Нідерландах, обійшовши англо-німецький мультфільм “Дивовижний Моріс”.

Бюджет мультфільму становить 187 млн грн, держава виділила на виробництво мультфільму 49,5 млн грн.