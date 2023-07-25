Мультфильм "Мавка. Лесная песня" покажут в Великобритании и Ирландии

Анимационная лента "Мавка. Лесная песня", созданная по мотивам произведения Леси Украинки, выйдет в широкий кинотеатральный прокат в Великобритании и Ирландии.

Об этом сообщает Госкино.

Показы мультфильма начнутся с 28 июля. "Мавку" в Соединенном Королевстве будут показывать на украинском и английском языках более чем на 250 больших экранах.

"Приглашаем в кино всех, кто сейчас находится на территории этих стран - поражаться, удивляться, смеяться и чувствовать магию древнего украинского леса", - отметили в Госкино.

Билеты на сеанс можно найти по ссылке.

Отметим, украинский анимационный фильм "Мавка. Лесная песня" произвел большое впечатление на украинцев и иностранных зрителей.

Напомним, показы мультфильма "Мавка. Лесная песня" 14 июля начались в Эстонии и Латвии, а 15 июля начнутся во всех кинотеатрах Литвы.

Также "Мавка. Лесная песня" недавно вышла в широкий кинотеатральный прокат в Германии, Швейцарии и Австрии .

Ранее мультфильм "Мавка" попал в пятерку самых успешных фильмов испанского проката за уикенд. За первую неделю кинопроката "Мавки" в Испании на мультфильм было куплено 50 064 билета, а кассовые сборы составили 321 684 евро.

Также мультфильм стал лучшим семейным фильмом в кинотеатральном прокате в Нидерландах, обойдя англо-германский мультфильм "Удивительный Морис".

Бюджет мультфильма составляет 187 млн. грн., государство выделило на производство мультфильма 49,5 млн. грн.