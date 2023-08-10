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Категорія
Life
Дата публікації

Український мультфільм "Мавка. Лісова пісня" вийшов у прокат у Північній Македонії

мавка, кіно
Мультфільм "Мавка. Лісова пісня". Фото: Держкіно

Анімаційна стрічка "Мавка. Лісова пісня", створена за мотивами драми-феєрії Лесі Українки та на образах зі слов’янської міфології, вийшла у широкий кінотеатральний прокат у Північній Македонії.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

Покази мультфільму розпочалися сьогодні, 10 серпня.

"Відтепер у Cineplexx MK кожен зможе поринути у чарівний світ українського анімаційного фільму "Мавка. Лісова Пісня", - йдеться у повідомленні.

Розклад показів можна переглянути за посиланням.

"Мавка" у кінотеатрах за кордоном

Зауважимо, український анімаційний фільм "Мавка. Лісова пісня" справив неабияке враження на українців та іноземних глядачів. 

Нещодавно стрічка вийшла у широкий кінотеатральний прокат у Великій Британії та Ірландії. 

Також покази мультфільму розпочалися у ЕстоніїЛатвії та Литві.

Крім того, "Мавка. Лісова пісня" нещодавно вийшла у широкий кінотеатральний прокат у Німеччині, Швейцарії та Австрії.

Раніше мультфільм "Мавка" потрапив у п’ятірку найуспішніших фільмів іспанського прокату за вікенд. За перший тиждень кінопрокату "Мавки" в Іспанії на мультфільм було куплено 50 064 квитки, а касові збори склали 321 684 євро.

Також мультфільм став найкращим сімейним фільмом у кінотеатральному прокаті в Нідерландах, обійшовши англо-німецький мультфільм "Дивовижний Моріс".

Бюджет мультфільму становить 187 млн грн, держава виділила на виробництво мультфільму 49,5 млн грн.

Автор:
Ніна Комащенко