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Український мультфільм "Мавка. Лісова пісня" вийшов у прокат у Північній Македонії
Анімаційна стрічка "Мавка. Лісова пісня", створена за мотивами драми-феєрії Лесі Українки та на образах зі слов’янської міфології, вийшла у широкий кінотеатральний прокат у Північній Македонії.
Про це повідомляє пресслужба Держкіно.
Покази мультфільму розпочалися сьогодні, 10 серпня.
"Відтепер у Cineplexx MK кожен зможе поринути у чарівний світ українського анімаційного фільму "Мавка. Лісова Пісня", - йдеться у повідомленні.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Розклад показів можна переглянути за посиланням.
"Мавка" у кінотеатрах за кордоном
Зауважимо, український анімаційний фільм "Мавка. Лісова пісня" справив неабияке враження на українців та іноземних глядачів.
Нещодавно стрічка вийшла у широкий кінотеатральний прокат у Великій Британії та Ірландії.
Також покази мультфільму розпочалися у Естонії, Латвії та Литві.
Крім того, "Мавка. Лісова пісня" нещодавно вийшла у широкий кінотеатральний прокат у Німеччині, Швейцарії та Австрії.
Раніше мультфільм "Мавка" потрапив у п’ятірку найуспішніших фільмів іспанського прокату за вікенд. За перший тиждень кінопрокату "Мавки" в Іспанії на мультфільм було куплено 50 064 квитки, а касові збори склали 321 684 євро.
Також мультфільм став найкращим сімейним фільмом у кінотеатральному прокаті в Нідерландах, обійшовши англо-німецький мультфільм "Дивовижний Моріс".
Бюджет мультфільму становить 187 млн грн, держава виділила на виробництво мультфільму 49,5 млн грн.