Український мультфільм "Мавка. Лісова пісня" вийшов у прокат у Північній Македонії

Анімаційна стрічка "Мавка. Лісова пісня", створена за мотивами драми-феєрії Лесі Українки та на образах зі слов’янської міфології, вийшла у широкий кінотеатральний прокат у Північній Македонії.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

Покази мультфільму розпочалися сьогодні, 10 серпня.

"Відтепер у Cineplexx MK кожен зможе поринути у чарівний світ українського анімаційного фільму "Мавка. Лісова Пісня", - йдеться у повідомленні.

Розклад показів можна переглянути за посиланням.

"Мавка" у кінотеатрах за кордоном

Зауважимо, український анімаційний фільм "Мавка. Лісова пісня" справив неабияке враження на українців та іноземних глядачів.

Нещодавно стрічка вийшла у широкий кінотеатральний прокат у Великій Британії та Ірландії.

Також покази мультфільму розпочалися у Естонії, Латвії та Литві.

Крім того, "Мавка. Лісова пісня" нещодавно вийшла у широкий кінотеатральний прокат у Німеччині, Швейцарії та Австрії.

Раніше мультфільм "Мавка" потрапив у п’ятірку найуспішніших фільмів іспанського прокату за вікенд. За перший тиждень кінопрокату "Мавки" в Іспанії на мультфільм було куплено 50 064 квитки, а касові збори склали 321 684 євро.

Також мультфільм став найкращим сімейним фільмом у кінотеатральному прокаті в Нідерландах, обійшовши англо-німецький мультфільм "Дивовижний Моріс".

Бюджет мультфільму становить 187 млн грн, держава виділила на виробництво мультфільму 49,5 млн грн.