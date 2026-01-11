Фильм "Антарктида" принес Птушкину до $650 тыс. — оценка Forbes Ukraine

Тревел-блогер и режиссер Антон Птушкин мог заработать на прокате фильма "Антарктида" от $450 тыс. до $650 тыс.

Такие оценки приводит Forbes Ukraine в декабрьско-январском номере за 2025-2026 годы в материале "Все сам".

По данным консалтинговой компании Media Resource Management, кассовые сборы фильма в украинском прокате превысили 71 млн грн, что эквивалентно около $1,8 млн.

Расходы на производство фильма, по оценкам Forbes, составляли от $30 тыс. до $40 тыс., при этом часть расходов, вероятно, была компенсирована за счет партнеров проекта - сервиса Bolt и сети аптек "Путешественник".

Как отмечает соучредитель KNIFE! Films Максим Сердюк, по стандартной модели кинопроката около 50% кассовых сборов остается кинотеатрам, еще 20% получает дистрибьютор, а остальные поступают авторам и инвесторам. Именно на основе этой структуры распределения доходов Forbes и оценил возможный чистый заработок Птушкина в диапазоне $450–650 тыс.

Сам Антон Птушкин отказался от комментариев для материала, отмечает издание.

