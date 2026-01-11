Запланована подія 2

Фільм "Антарктида" приніс Птушкіну до $650 тис. — оцінка Forbes Ukraine

Тревел-блогер та режисер Антон Птушкін міг заробити на прокаті фільму "Антарктида" від $450 тис. до $650 тис. 

Такі оцінки наводить Forbes Ukraine у груднево-січневому номері за 2025–2026 роки в матеріалі "Все сам".

За даними консалтингової компанії Media Resource Management, касові збори стрічки в українському прокаті перевищили 71 млн грн, що еквівалентно близько $1,8 млн.

Витрати на виробництво фільму, за оцінками Forbes, становили від $30 тис. до $40 тис., при цьому частина витрат, імовірно, була компенсована за рахунок партнерів проєкту — сервісу Bolt та мережі аптек "Подорожник".

Як зазначає співзасновник компанії KNIFE! Films Максим Сердюк, за стандартною моделлю кінопрокату близько 50% касових зборів залишається кінотеатрам, ще 20% отримує дистриб’ютор, а решта надходить авторам та інвесторам. Саме на основі цієї структури розподілу доходів Forbes і оцінив можливий чистий заробіток Птушкіна в діапазоні $450–650 тис.

Сам Антон Птушкін відмовився від коментарів для матеріалу, зазначає видання.

Додамо, що ще у далекому 2002 році в Україні було засновано компанію Film.ua. За кілька років на Троєщині з’явилася повноцінна кіностудія, яку швидко охрестили "місцевим Голлівудом". Про те, як українське кіно виходить на Netflix та світовий ринок читайте в матеріалі Delo.ua. 

Автор:
Тетяна Гойденко