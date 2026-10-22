Штраф на $25 млрд: суд покарав Meta за обман користувачів

Суд присяжних у Санта-Фе зобов'язав корпорацію Meta Platforms виплатити штату Нью-Мексико цивільний штраф у розмірі 25 мільярдів доларів. Це один із найбільших судових вердиктів проти окремої компанії в історії американського правосуддя.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Присяжні визнали, що компанія понад 43 мільйони разів порушила законодавство штату про захист прав споживачів. Позов ґрунтувався на численних неправдивих публічних заявах керівництва щодо поводження з особистими даними після витоку в Cambridge Analytica (які використовували для таргетування виборців на користь Дональда Трампа перед виборами 2016 року), а також правил модерації мови ворожнечі.

Зокрема, обвинувачення надало докази, що публічні персони уникали такої ж жорсткої модерації, як звичайні користувачі. Під час слухань присяжним демонстрували відеосвідчення Марка Цукерберга та екс-операційної директорки Шеріл Сендберг.

Зменшення штрафу та позиція захисту

Суддя Френсіс Метью застосував передбачену законом максимальну санкцію за кожне порушення — по 5 тисяч доларів, що спочатку давало астрономічні 219 мільярдів доларів. Зрештою суд зменшив підсумкову суму штрафу до 25 млрд доларів (обвинувачення вимагало від 35 до 40 млрд).

Ця компенсація значно перевищує всі річні надходження бюджету Нью-Мексико, які у 2028 фінансовому році прогнозуються на рівні 14,8 млрд доларів. На суму стягнення нараховуватиметься 15% річних до повного погашення.

Головний юрисконсульт Meta Сі Джей Махоні заявив, що компанія оскаржить вирок в апеляційному суді, назвавши рішення спробою "запровадити податок на свободу слова", яка унеможливлює роботу бізнесу в штаті.

Цей вердикт став уже другим гучним програшем корпорації в Нью-Мексико: раніше штат виграв процес щодо шкоди Facebook та Instagram психічному здоров'ю підлітків і сексуальної експлуатації дітей, де Meta призначили $375 млн цивільного штрафу та зобов'язали спрямувати $567 млн на спеціальні соціальні програми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Meta виплатить рекордні $16,7 млрд для врегулювання позовів про шкоду соцмереж дітям, коли компанія погодилася на мирову угоду зі штатами США через звинувачення у навмисній розробці функцій Facebook та Instagram, які викликають залежність у неповнолітніх.