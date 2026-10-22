Штраф на $25 млрд: суд наказал Meta за обман пользователей

Суд присяжных в Санта-Фе обязал корпорацию Meta Platforms выплатить штату Нью-Мексико гражданский штраф в размере 25 миллиардов долларов. Это один из самых больших судебных вердиктов против отдельной компании в истории американского правосудия.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Присяжные признали, что компания более 43 миллионов раз нарушила законодательство штата о защите прав потребителей. Иск основывался на многочисленных ложных публичных заявлениях руководства по обращению с личными данными после утечки в Cambridge Analytica (использовавших для таргетирования избирателей в пользу Дональда Трампа перед выборами 2016 года), а также правил модерации языка вражды.

В частности, обвинение предоставило доказательства, что публичные персоны избегали такой же жесткой модерации, как обычные пользователи. Во время слушаний присяжным демонстрировали видеосвидетельства Марка Цукерберга и экс-операционного директора Шерил Сендберг.

Уменьшение штрафа и позиция защиты

Судья Фрэнсис Мэтью применил предусмотренную законом максимальную санкцию за каждое нарушение — по 5 тысяч долларов, что изначально давало астрономические 219 миллиардов долларов. В конце концов, суд уменьшил итоговую сумму штрафа до 25 млрд долларов (обвинение требовало от 35 до 40 млрд).

Эта компенсация значительно превышает все годовые поступления бюджета Нью-Мексико, которые в 2028 финансовом году прогнозируются на уровне 14,8 млрд. долларов. На сумму взыскания будет начисляться 15% годовых до полного погашения.

Главный юрисконсульт Meta Си Джей Махони заявил, что компания обжалует приговор в апелляционном суде, назвав решение попыткой "ввести налог на свободу слова", которая делает невозможным работу бизнеса в штате.

Этот вердикт стал уже вторым громким проигрышем корпорации в Нью-Мексико: ранее штат выиграл процесс по ущербу Facebook и Instagram психическому здоровью подростков и сексуальной эксплуатации детей, где Meta назначили $375 млн гражданского штрафа и обязали направить $567 млн на специальные социальные программы.

Напомним, ранее сообщалось, что Meta выплатит рекордные $16,7 млрд для урегулирования исков о вреде соцсетей детям, когда компания согласилась на мировое соглашение со штатами США из-за обвинений в умышленной разработке функций Facebook и Instagram, вызывающих зависимость у несовершеннолетних.