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Meta готовится потратить рекордные $825 млрд на инфраструктуру искусственного интеллекта

Meta
Meta готовится потратить рекордные $825 млрд на инфраструктуру искусственного интеллекта

Американская корпорация Meta Platforms договорилась о направлении около 825 миллиардов долларов на будущие расходы по договорам аренды и долгосрочным контрактам, большинство из которых связано с вычислительной инфраструктурой и развитием искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Согласно документам, представленным компанией в регуляторные органы, операционная и финансовая аренда, еще не отраженная на балансе Meta, оценивается в $355,7 млрд. Эта сумма охватывает аренду центров обработки данных и энергетической инфраструктуры, соглашения по которым стартуют в этом году и будут действовать до 2036 года включительно.

Кроме того, на 30 сентября компания отдельно зафиксировала безотзывные краткосрочные и долгосрочные контракты еще на $454,5 млрд. Значительная часть этих соглашений касается аренды посторонних облачных вычислительных мощностей, сделок на поставку электроэнергии для дата-центров, а также потребительского аппаратного обеспечения для подразделения Reality Labs.

Новый класс акций и облачные ресурсы

Meta также обязалась приобрести облачные мощности на сумму до $14,7 млрд в течение следующих пяти лет, хотя итоговый объем может уменьшиться, если поставщик услуг будет продавать неиспользованные ресурсы другим клиентам.

При обнародовании квартального отчета технологический гигант существенно повысил планы по капитальным затратам на текущий год. Кроме того, компания объявила о запуске нового класса акций без права голоса, которые планирует использовать в качестве инструмента для будущих поглощений бизнеса и финансирования масштабных инфраструктурных расходов.

Напомним, ранее сообщалось, что суд наказал Meta за обман пользователей штрафом в $25 млрд, когда суд присяжных в Санта-Фе обязал корпорацию выплатить штату Нью-Мексико один из крупнейших гражданских штрафов против отдельной компании в истории американского правосудия.

Автор:
Максим Кольц

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