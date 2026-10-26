Meta привлечет рекордные $95 млрд на развитие ИИ из-за продажи акций

Американская корпорация Meta планирует привлечь 95 миллиардов долларов через одно из самых крупных в истории размещений акций. Средства будут направлены на покрытие масштабных затрат на инфраструктуру искусственного интеллекта. Якорными инвесторами размещения выступят ведущие производители микрочипов Nvidia, AMD и Broadcom.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Financial Times.

Привлечение капитала будет происходить в два этапа:

$35 млрд компания планирует получить в рамках гарантированного публичного размещения акций, процесс которого стартовал в понедельник. Совместными ведущими букранерами выступают инвестиционные банки Morgan Stanley и Goldman Sachs.

$60 млрд Meta рассчитывает привлечь через программу продажи акций по рыночной цене, запуск которой запланирован на первый квартал 2027 года.

Партнеры корпорации Nvidia, AMD и Broadcom, поставляющие Meta микрочипы и вычислительную инфраструктуру для дата-центров, подтвердили заинтересованность выступить якорными инвесторами сделки. По информации Meta, эти три компании могут совокупно внести до 5 млрд долларов.

Как пояснили в компании, технологии искусственного интеллекта открывают существенные возможности для базового бизнеса и новых сервисов, а инвестиции в ИИ уже обеспечивают ощутимую отдачу из-за роста привлеченности аудитории, улучшения эффективности рекламы и более высокой монетизации.

Гонки техгигантов и беспокойство рынка

Решение Meta явилось очередным свидетельством того, как технологические гиганты выходят на рынки капитала для финансирования амбиций в сфере ИИ. В июне холдинг Alphabet объявил о привлечении 90 млрд долларов из-за продажи акций, а компания SpaceX провела крупнейшее в истории первоначальное публичное размещение (IPO).

Ожидается, что до конца года на биржу выйдет разработчик Anthropic. В то же время, так называемые гиперскейлеры планируют совокупно потратить до 700 млрд долларов на дата-центры для ИИ только в этом году.

Размещение акций происходит на фоне проседания американского технологического сектора: индекс Nasdaq 100 за последний месяц потерял более 5% из-за распродажи акций полупроводниковых компаний и сомнений инвесторов по поводу устойчивости ИИ-бума.

На прошлой неделе Meta предупредила рынок о необходимости привлечь сотни миллиардов долларов в течение нескольких лет для ставки на ИИ, ожидая капитальные расходы на уровне до 145 млрд долларов в текущем году (несмотря на прирост выручки на 26% в третьем квартале).

Это заявление повлекло за собой падение акций компании на 7% в четверг. Кроме того, компания обязалась направить более 800 млрд долларов в течение десятилетия на аренду дата-центров, закупку электроэнергии и развитие линейки переносной электроники, в том числе умных очков Ray-Ban Meta.

Meta активно догоняет конкурентов – OpenAI, Google и Anthropic. Недавно компания представила флагманскую модель Muse Wonder AI, а также потребительского ИИ-агента Muse, который через месяц после запуска привлек миллионы пользователей.

Для выпуска новых бумаг была введена специальная акционерная структура, призванная привлечь капитал без размывания доли и контроля Марка Цукерберга над корпорацией. Впрочем, этот шаг может вызвать недовольство инвесторов, ведь в 2017 году Meta уже была вынуждена отказаться от схожей схемы из-за сопротивления акционеров.

Напомним, ранее сообщалось, что Meta готовится потратить рекордные $825 млрд на инфраструктуру искусственного интеллекта, заключив долгосрочные контракты на аренду мощностей и электроэнергию для развития собственных моделей.