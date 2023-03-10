В "Дії" выбрали новое название "Юго-Западной железной дороги" в Киеве и запустили новое голосование

В "Дії" завершилось голосование по новому названию "Юго-Западной железной дороге" в Киеве. Большинство украинцев проголосовали за название “Центральна залізниця”. Об этом 10 марта сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

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За "Центральную железную дорогу" проголосовали 417,2 тысячи пользователей из более 1,1 млн принявших участие.

"Продолжаем железную украинизацию. Юго-Западную и Южную ветви "Укрзализныци" назвали еще географической привязкой к российской империи. Хотя территориально они расположены в других регионах. Поэтому это точно нужно менять", — прокомментировал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Теперь в "Дії" запустили опрос о новом названии для Южного филиала, охватывающего территории Харьковской, Полтавской, Сумской, отдельные районы Черниговской, Луганской областей. Среди вариантов:

Харьковская железная дорога; Слобожанская железная дорога; Слободская железная дорога; Восточная железная дорога.

Опрос в приложении "Дія" продлится с 10 по 17 марта. Чтобы принять участие, необходимо авторизироваться в приложении, затем выберите "Услуги " и перейти в раздел "Опрос".

Напомним, в "Укрзализныце" ранее сообщали, что региональные филиалы "Южная железная дорога" и "Юго-Западная железная дорога" изменят названия в рамках программы украинизации объектов железнодорожного транспорта. А нулевой километр украинских железных дорог с сегодняшнего дня находится в столице Украины.