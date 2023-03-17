Понад 860,4 тисячі українців проголосували за нову назву для "Південної залізниці" в застосунку "Дія". Найбільше голосів набрала назва "Харківська залізниця".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Продовжуємо прибирати російський слід із назв філій "Укрзалізниці. Українці обрали в "Дії" нову назву для "Південної залізниці", - зазначив Федоров.

За його словами, до опитування доєдналися понад 860,4 тисячі користувачів.

Більшість із них підтримали варіант "Харківська залізниця" - 335,6 тисяч голосів.

Також за варіант "Слобожанська залізниця" проголосували 234,7 тисяч користувачів, "Східну залізницю" обрали 232,5 тисячі разів, а "Слобідська залізниця" отримала 57,4 тисяч голосів.

Ці результати опитування врахують під час перейменування залізничних філій.

"Дякую за вашу активність. Це допомагає нам розбудовувати електронну демократію. Щоб думка кожного українця враховувалася під час ухвалення рішень у країні.", - зауважив Федоров.

Зазначимо, опитування відбулося в межах масштабного проєкту "Укрзалізниці" "Залізна українізація". Головна мета — повністю дерусифікувати українські залізні шляхи та позбутися всіх радянських та російських назв, символів і написів.

Раніше в "Дії" завершилося голосування щодо нової назви "Південно-Західної залізниці" у Києві. Більшість українців проголосувала за назву “Центральна залізниця”.