В Одессе начали демонтировать памятник Екатерине II (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня, 28 декабря, ранним утром начали демонтировать памятник Екатерине Второй на одноименной площади в центре Одессы.

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Об этом сообщает одесское издание "Думская".

По данным СМИ, у памятника Екатерине начали разбирать деревянный саркофаг.

Движение транспорта на площади временно перекрыто. На месте находится огромное количество охраны.

Также народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал видео о том, как вокруг памятника идут работы.

При этом будут ли сегодня проводить демонтаж монумента - точно неизвестно.

Ранее Одесский городской совет поддержал решение демонтировать и перенести в Одесский художественный музей памятник "Учредителям Одессы".

Центральной фигурой памятника скульптура русской императрицы Екатерины II, а в основе монумента расположены скульптуры ее сподвижников Хосе де Рибаса, Франца де Воллана, Григория Потемкина и Платона Зубова.

Памятник стоял на этом же месте – Екатерининской площади – в 1900-1920 годах и был восстановлен в 2007 году с теми же фигурами основателей города, кроме самой Екатерины, памятник которой является новоделом. Сохранить оригинальные скульптуры удалось благодаря их хранению именно на территории Одесского историко-краеведческого музея.

Отметим, поклонники сноса памятнику уже несколько раз облили его краской и описывали надписями с отрицательными характеристиками Екатерины II.